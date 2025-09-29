U Tuzli danas centralna manifestacija povodom 33. godišnjice formiranja 2. korpusa Armije RBiH

U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona danas će biti održana centralna manifestacija povodom 33. godišnjice formiranja 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Program počinje u 12 sati, a najavljeno je prisustvo brojnih zvanica, bivših pripadnika Armije, predstavnika vlasti i boračkih udruženja.

Obilježavanje godišnjice započelo je protekle sedmice pratećim aktivnostima, dok je današnji događaj vrhunac programa kojim se odaje počast ratnom putu i ulozi Drugog korpusa u odbrani zemlje. Organizator manifestacije je Savez RVI Tuzlanskog kantona, uz podršku Vlade TK i Ministarstva za boračka pitanja.

Drugi korpus Armije RBiH bio je jedan od sedam korpusa sa sjedištem u Tuzli. Njegova zona odgovornosti obuhvatala je veliki broj općina u sjeveroistočnoj i sjevernoj Bosni, među kojima su Tuzla, Srebrenica, Brčko, Bijeljina i Gradačac.

U ratnom periodu ovaj korpus prerastao je u značajnu vojnu snagu, brojno i organizacijski. Početkom agresije imao je blizu 50.000 pripadnika, a već 1993. godine taj broj je narastao na gotovo 78.000. U njegovom sastavu djelovali su brojni oficiri, podoficiri i veliki broj žena koje su dale poseban doprinos.

Tokom rata Drugi korpus odigrao je jednu od ključnih uloga u odbrani Bosne i Hercegovine, ostavljajući dubok trag u njenoj historiji.