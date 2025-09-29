/VIDEO/ Dnevnik TV Slon: Događaji koji su obilježili 29. oktobar

Ukoliko ste poroustili dnevnik TV Slon od 18:30 možete pogledati na linku ispod:

U Tuzli je danas održana centralna manifestacija povodom 33. godišnjice formiranja 2. korpusa Armije RBiH.

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podiglo je optužnicu protiv bivšeg načelnika općine Banovići.

Isplata penzija za mjesec septembar u Federaciji BiH počet će u petak, 3. oktobra.

Vlada Federacije BiH usvojila je Strategiju za prevenciju ovisnosti za period 2025–2035. godina.

SNSD je jednoglasno odlučio da izlazi na prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske 23. novembra.

U Tuzli je održan sedmi turnir u govornom pikadu za slijepe i slabovidne osobe.

U organizaciji Lovačkog društva Tuzla održano je 26. takmičenje u gađanju glinenih golubova.

U Tuzli je održana treća konferencija Media Innovation and Trends na temu filmske produkcije.

Transparency International u BiH i udruženje “Vaša prava BiH” obilježili su Međunarodni dan slobode pristupa informacijama.

Danas se obilježava Svjetski dan srca uz aktivnosti organizovane u UKC-u Tuzla.

Tuzlanski vatrogasci dobili su novo vozilo vrijedno 657 hiljada KM za gašenje požara na višespratnicama.

Fudbalerke ŽFK Sloboda ostvarile su pobjede u Premijer ligi BiH i Razvojnoj ligi.