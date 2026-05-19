/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 19. dan maja?

Koji su događaji obilježili 19. dan maja?

Dvanaest optuženih za trgovinu ljudima pred sudom u Tuzli

Urušen most na starom graničnom prelazu Gradiška, odbijen prijedlog da bude otvoren novi prelaz

Žene u biznisu, Women 100 sredinom juna okupit će najuspješnije žene iz zemlje i regiona

U Tuzli održano Federalno takmičenje u košarci za učenike osnovnih i srednjih škola

Pred Kantonalnim sudom u Tuzli počeo je glavni pretres u predmetu trgovine ljudima protiv 12 optuženih, među kojima su i policijski službenici MUP-a TK, a zbog zaštite maloljetnih žrtava postupak je u potpunosti zatvoren za javnost.

Vijeće ministara BiH održalo je vanrednu sjednicu o situaciji u Gradiški, ali nije donesena odluka o otvaranju novog graničnog prijelaza, dok je Komora BiH zatražila hitno rješavanje zastoja i stavljanje prijelaza u funkciju.

Centralna izborna komisija BiH potpisala je ugovor vrijedan više od 74,5 miliona KM za uvođenje sistema biometrijske identifikacije birača i skeniranja glasačkih listića, s ciljem unapređenja izbornog procesa.

Vlada TK zadužila je Kantonalno pravobranilaštvo da zatraži zabranu štrajka doktora medicine i stomatologije, uz ocjenu da ne postoje razlozi za obustavu rada i najavu nastavka pregovora i postupka mirenja.

Vlada TK i Vlada FBiH nastavljaju usaglašavanje ugovora o osnivačkim pravima nad UKC Tuzla, koji bi uskoro trebao biti finaliziran i upućen na dalje odlučivanje.

U Tuzli je održana javna tribina o budućnosti BHRT-a, na kojoj je ukazano na važnost javnog servisa i medijske pismenosti mladih.

Služba za zapošljavanje TK objavila je Javni poziv za sufinansiranje zapošljavanja za 2026. godinu, a Prve grupe hadžija iz BiH stigle su u Mekku gdje bez poteškoća obavljaju vjerske obrede.

U Tuzli je završen 3. Međunarodni sajam kafe i čokolade koji je okupio više od 20.000 posjetilaca, dok je Federalno ministarstvo rada i socijalne politike raspisalo Javni poziv za podršku projektima osoba sa invaliditetom.

U Tuzli je održano Federalno takmičenje u košarci za osnovne i srednje škole, uz učešće oko 200 učenika iz cijele Federacije BiH.