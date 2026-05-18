Od događaja koji su obilježili ovaj ponedjeljak, 18. maj, 2026. godine, izdvajamo:

U javnim zdravstvenim ustanovama na području TK jutros je počeo generalni štrajk doktora medicine i stomatologije, a pacijentima će biti pružane samo hitne i neophodne zdravstvene usluge.

Pred Kantonalnim sudom u utorak sa početkom u 10:30 sati počinje glavni pretres protiv Besima Kopića i još 11 optuženih za trgovinu ljudima.

Igoru Hirkiću iz Banovića određen je jednomjesečni pritvor zbog sumnje na neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga.

Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica i humanitarna organizacija Qatar Charity potpisali su Memorandum o saradnji za nove projekte podrške povratnicima.

Međunarodni aerodrom Tuzla opremlojen je novim sanitetskim vozilom. Za ove namjene Vlada TK izdvojila je 160 hiljada KM.

Gradska izborna komisija Tuzla raspisala je javni oglas za izbor kandidata na rezervnu listu za članove biračkih odbora, mobilnih timova i njihove zamjenike.

Ispred džamije Kralja Abdullaha organizovan je ispraćaj prve grupe hadžija s područja Muftijstva tuzlanskog.

Haris Tabaković zbog povrede neće nastupiti za reprezentaciju Bosne i Hercegovine na Mundijalu.