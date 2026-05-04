/VIDEO/ Crno i bijelo: Koji događaji su obilježili ovaj ponedjeljak?

Od događaja koji su obilježili ovaj ponedjeljak, 4. maj, izdvajamo:

*** U Tuzli je brat ubio brata, a slučaj je ponovo otvorio pitanje prevencije nasilja.

*** U Sarajevu je ubijena novinarka Elma Godinjak, a osumnjičen je njen bivši suprug.

*** Mirsad Muhamedbegović izabran je za novog direktora Doma penzionera Tuzla.

*** Štrajk zaposlenih u pravosuđu TK nije počeo, a odluka o narednim koracima očekuje se nakon sastanka u srijedu.

*** BiH pokušava izbjeći sivu listu Moneyvala, ali svi uslovi još nisu ispunjeni.

*** Izbor novog rukovodstva Saveza penzionera FBiH odgođen je jer se čeka dokumentacija iz pojedinih kantona.

*** Barbarez će 11. maja objaviti spisak igrača fudbalske reprezentacije BiH za Svjetsko prvenstvo.

*** U rubrici sport donosimo i pregled nastupa tuzlanskih klubova.