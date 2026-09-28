Kristalizirani med nije pokvaren: Evo kako ga vratiti u tečno stanje

Kristalizirani med potpuno je siguran za konzumaciju, a promjena strukture ne znači da je izgubio kvalitet niti da se pokvario. Kristalizacija je prirodan proces koji se s vremenom javlja kod meda, posebno tokom hladnijeg perioda godine.

Mnogi med koriste kao zamjenu za šećer, a upravo u jesenjim i zimskim mjesecima češće primijete da je postao gušći i zrnast. Takav med i dalje se može koristiti bez problema, ali ga je, ukoliko želite tečniju teksturu, moguće jednostavno zagrijati na odgovarajući način.

Najbolje je dekristalizirati samo onu količinu meda koja vam je trenutno potrebna. Često zagrijavanje i ponovno hlađenje može uticati na njegovu aromu, pa se ne preporučuje cijelu količinu vraćati u tečno stanje ako će se ubrzo ponovo kristalizirati.

Ako se kristalizirani med nalazi u plastičnoj ambalaži, prije zagrijavanja preporučuje se prebacivanje u staklenu posudu.

Staklenu posudu potom treba staviti u toplu vodu na približno pet do deset minuta. Voda bi trebala dosezati iznad nivoa meda u posudi, ali ne smije ulaziti unutra. Med je povremeno moguće lagano promiješati kako bi se kristali ravnomjernije otapali.

Važno je da voda ne bude previše vruća. Prekomjerno zagrijavanje može uticati na svojstva, aromu i okus meda, a pri visokim temperaturama može doći i do karamelizacije.

Ne preporučuje se ni zagrijavanje meda u mikrovalnoj pećnici, jer se na taj način ne zagrijava ravnomjerno. Pojedini dijelovi mogu se pregrijati prije nego što se ostatak meda uopće vrati u tečno stanje.

Pojava kristala zato nije razlog za bacanje meda. Kristalizirani med može se vratiti u tečnije stanje blagim zagrijavanjem u toploj vodi, bez izlaganja visokim temperaturama.