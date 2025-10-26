Kašičica dnevno: Šta se dešava kad svakog dana jedete med?

Ovaj proizvod je gotovo neizostavan u svakom domaćinstvu i s razlogom nosi naziv superhrana. Bogat je aktivnim sastojcima koji blagotvorno djeluju na cijeli organizam, pa ga jednako cijene i narodna i savremena medicina.

Stručnjaci ističu da redovna konzumacija meda može imati niz pozitivnih efekata – od jačanja crijevne flore do poboljšanja imuniteta i raspoloženja.

Prirodni saveznik zdrave probave

Nutricionistička epidemiologinja dr. Jacqueline A. Vernarelli objašnjava da je med bogat prebioticima – spojevima koji potiču rast zdravih bakterija u crijevima. „Uključivanje meda u svakodnevnu ishranu može pomoći u održavanju zdrave crijevne flore“, kaže ona. Zahvaljujući tome, probava i apsorpcija hranjivih tvari su učinkovitije, a istovremeno se smanjuje mogućnost razvoja štetnih bakterija koje uzrokuju infekcije.

Prirodni antioksidans i zaštita za mozak

Med obiluje flavonoidima i fenolima, koji imaju snažna antioksidativna svojstva. Oni smanjuju oksidativni stres, štiteći ćelije od oštećenja. „Ovo posebno koristi mozgu – fenoli u medu mogu spriječiti gubitak pamćenja i štite moždane ćelije“, ističe dijetetičarka Iveta Hill iz Kolorada.

Izvor energije bez naglih oscilacija šećera

Med je prirodni izvor energije koji tijelo brzo koristi kao gorivo. „Za razliku od rafiniranog šećera, med ima niži glikemijski indeks i sporije podiže nivo šećera u krvi“, pojašnjava Vernarelli. Istraživanja su pokazala da može pomoći u regulaciji glukoze u krvi, a u pojedinim slučajevima i sniziti njen nivo. Ipak, osobe s dijabetesom trebaju se prethodno savjetovati s ljekarom.

Prirodni lijek protiv kašlja

Med je poznat po umirujućem djelovanju na grlo. „Oblaže sluznicu, smanjuje iritaciju i suzbija kašalj“, kaže dijetetičarka Lauren Manaker. Neka istraživanja pokazuju da može biti učinkovitiji i od određenih sirupa bez recepta. Kašičica meda prije spavanja, samostalno ili u toploj vodi, može pomoći i kod mirnijeg sna.

Jači imunitet i otpornost na infekcije

Sirovi med ima izražena antimikrobna, antibakterijska i protuupalna svojstva. Redovno konzumiranje može pomoći tijelu da se lakše izbori s prehladama i gripom, a istovremeno jača opštu otpornost organizma.

Med je, prema riječima nutricionista, jednostavan i ukusan način da se svakodnevno učini nešto dobro za zdravlje – bilo u čaju, s voćem ili samostalno, kašičica dnevno može biti mala navika s velikim učinkom.