Uprkos poskupljenju goriva, cijene karata u javnom prijevozu ostaju iste

Uprkos poskupljenju goriva, cijene karata u javnom prijevozu u Tuzlanskom kantonu ostat će iste, potvrđeno je iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK.

Iako je rast cijena energenata povećao troškove organizacije javnog linijskog prijevoza, dodatni teret neće biti prebačen na građane. Umjesto toga, resorno ministarstvo planira osigurati dodatna budžetska sredstva kako bi bila pokrivena razlika nastala zbog skupljeg goriva.

Vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja do sada su za organizaciju javnog linijskog prijevoza izdvojili oko sedam miliona KM. Kako navode iz Ministarstva, zbog novih okolnosti očekuje se da će ukupna izdvajanja biti veća od prvobitno planiranih.

Pomoćnik ministra za saobraćaj Nenad Lukanović poručio je da će cijene karata ostati na nivou koji je ranije utvrđen odlukom Vlade TK.

„Cijena karata za ono što smo iskomunicirali sa građanima, korisnicima usluga za sve kategorije, ostat će po onoj odluci koju je Vlada donijela početkom šestog mjeseca“, kazao je Lukanović.

To znači da poskupljenje goriva neće dovesti do povećanja cijena usluga javnog linijskog prijevoza, dok će potrebna dodatna sredstva biti osiguravana iz budžeta Tuzlanskog kantona.