Akcija na Kosovu: Oduzete cigarete s markicama BiH

Nedžida Sprečaković
Cigarete
Foto: Cigarete/Ilustracija

Cigarete s markicama BiH pronađene su tokom velike akcije Carine Kosova u Prizrenu, u kojoj je zaplijenjeno više od 118 hiljada cigareta i 876 kilograma duhana.

Prema informacijama Carine Kosova, među zaplijenjenom robom bilo je oko 97 hiljada cigareta s markicama Bosne i Hercegovine, koje nisu imale zakonom propisane akcizne markice Republike Kosovo.

U nekoliko skladišnih prostora u Prizrenu pronađena je i 21 hiljada cigareta marke „Marble“ bez akciznih markica, kao i velika količina duhana. Zaplijenjen je 791 kilogram pakovanog te još 85 kilograma nepakovanog i usitnjenog duhana.

Akcija je, kako je saopćeno, provedena na osnovu ranije prikupljenih operativnih informacija. Na mjesto događaja izašli su istražitelji Carine Kosova i dežurni tužilac.

Osoba odgovorna za skladišne prostore u kojima su pronađeni duhan i cigarete s markicama BiH uhapšena je, a po nalogu tužioca određen joj je pritvor.

Zaplijenjena roba smještena je pod carinski nadzor, dok nadležni organi nastavljaju istragu o njenom porijeklu i krijumčarenju.

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