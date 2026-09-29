Policija u FBiH dobila nova pravila za zaštitu žrtava nasilja

Zaštita žrtava nasilja u Federaciji BiH trebala bi biti unaprijeđena kroz dva nova pravilnika kojima se preciznije uređuje postupanje policije u slučajevima nasilja u porodici i nasilja prema ženama.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak donio je pravilnike koji se odnose na procjenu rizika za žrtve i provođenje zaštitnih mjera iz nadležnosti policijskih organa. Njihovo donošenje povezano je s primjenom Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji BiH.

Prvim pravilnikom utvrđuju se jasniji i ujednačeniji postupci prema kojima policijski službenici procjenjuju opasnost po život, zdravlje i sigurnost žrtve, ali i mogućnost da se nasilje ponovi ili eskalira.

Prilikom procjene rizika policija će, između ostalog, uzimati u obzir ranije nasilno ponašanje počinioca, prijetnje i uhođenje, eventualno kršenje ranije izrečenih zaštitnih mjera, strah žrtve, kao i podatak o tome da li počinilac posjeduje ili ima pristup vatrenom oružju.

Na ovaj način policijsko postupanje trebalo bi biti više usmjereno i na pravovremeno prepoznavanje opasnosti, a ne samo na reakciju nakon što se nasilje već dogodilo. Time se dodatno naglašava preventivni dio zaštite žrtava nasilja.

Drugim pravilnikom preciznije je uređeno provođenje zaštitnih mjera. One uključuju udaljenje počinioca nasilja iz stambenog prostora i zabranu njegovog povratka, zabranu približavanja žrtvi, kao i zabranu komunikacije, uznemiravanja i uhođenja.

Istovremeno su jasnije definisane obaveze policijskih službenika, način komunikacije sa žrtvom, praćenje poštivanja izrečenih mjera te postupanje policije ukoliko počinilac te mjere prekrši.

Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova navode da bi nova pravila trebala omogućiti ujednačenije postupanje policijskih organa na području cijele Federacije BiH i efikasniju zaštitu žrtava nasilja.