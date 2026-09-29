Cijena nafte niža, da li će pojeftiniti gorivo na pumpama u BiH?

Cijene goriva u FBiH ponovo su porasle, a prosječna cijena dizela trenutno iznosi 3,79 KM po litru, dok se benzin Super 95 u prosjeku prodaje po cijeni od 3,35 KM.

Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, dizel je od početka septembra poskupio za 36 feninga po litru. Prvog septembra prosječna cijena iznosila je 3,43 KM, što znači da je u toku mjeseca zabilježen rast od 10,5 posto.

Rast cijena zabilježen je i kod benzina Super 95. Njegova prosječna cijena početkom mjeseca bila je 3,06 KM po litru, dok sada iznosi 3,35 KM, odnosno 29 feninga više.

Ipak, nakon višesedmičnog rasta, u narednom periodu moguće je blago pojeftinjenje. Cijene sirove nafte na svjetskim berzama trenutno su niže nego sredinom septembra, ali se promjene na međunarodnom tržištu ne prenose odmah na benzinske pumpe.

Na konačne cijene goriva u FBiH utiču i ranije nabavljene zalihe, kurs američkog dolara, kao i rafinerijske marže. Ako se pad cijena na svjetskom tržištu nastavi, moglo bi doći do stabilizacije, a potom i blagog pada cijena na pumpama.

Federalno ministarstvo trgovine prati cijene putem sistema FMT Oil, dok su u Federaciji BiH propisana i ograničenja marži za neaditivirane naftne derivate.