Usporeni razvoj govora često roditelja ostavlja između vlastitog osjećaja da nešto nije u redu i rečenica kojima ga okolina pokušava umiriti, „progovorit će“, „i njegov otac je kasno progovorio“, „dječaci su jednostavno sporiji“.

Nekada je djetetu zaista potrebno više vremena. Ali roditelju koji svakodnevno posmatra svoje dijete nije uvijek lako znati gdje završava strpljenje, a počinje trenutak u kojem bi trebalo potražiti savjet.

Jer dijete možda još nema mnogo riječi, ali roditelj primjećuje kako traži ono što želi, kako reaguje kada ga drugi ne razumiju, uspostavlja li kontakt, pokazuje li, oponaša, razumije li ono što mu se govori i pokušava li na svoj način započeti komunikaciju.

Upravo tu počinje četvrta epizoda četvrte sezone Taboo Showa, u kojoj o usporenom govorno-jezičkom razvoju kod djece razgovaramo s docenticom doktoricom Jasminom Klebić.

Kada „progovorit će“ više nije dovoljno

Roditeljima je ponekad najteže upravo ono razdoblje u kojem ne znaju treba li čekati ili reagovati.

S jedne strane je nada da će dijete samo napraviti veliki razvojni korak. S druge je pitanje koje se vraća svaki put kada se uporedi s vršnjacima, kada ne može izgovoriti ono što želi ili kada roditelj vidi da komunikacija ne napreduje onako kako je očekivao.

A onda dolaze dobronamjerni savjeti porodice, prijatelja i poznanika. Neko zna dijete koje nije govorilo do treće godine, pa je odjednom progovorilo. Neko će reći da je dijete lijeno da priča. Neko da nema razloga za brigu.

Ali kako roditelj može razlikovati dijete kojem samo treba više vremena od djeteta kojem je potrebna pomoć?

U novoj epizodi Taboo Showa razgovaramo upravo o tome kada čekanje još ima smisla, šta roditelj može posmatrati u svakodnevnom životu i zašto razgovor sa stručnjakom ne mora značiti da je djetetu unaprijed postavljena bilo kakva dijagnoza.

Usporeni razvoj govora nije samo broj izgovorenih riječi

Kada se govori o razvoju govora, pažnja se često usmjeri na broj riječi koje dijete zna izgovoriti.

Međutim, komunikacija počinje mnogo prije cijelih rečenica.

Važno je i kako dijete traži ono što želi, pokazuje li predmete, uspostavlja li kontakt, razumije li govor, oponaša li druge, pokazuje li interes za ljude oko sebe i pokušava li podijeliti ono što vidi, želi ili osjeća.

Zbog toga usporeni razvoj govora nije tema koju je moguće svesti samo na pitanje koliko riječi dijete govori u određenoj dobi.

U razgovoru s Jasminom Klebić otvaramo upravo one male, svakodnevne situacije koje roditelji primjećuju mnogo prije nego što znaju kako ih objasniti.

Kada dijete nema riječi za ono što želi

Dijete zna šta želi, ali to ne može izgovoriti.

Pokušava objasniti, odrasli ga ne razumiju, frustracija raste, a onda dolaze plač, ljutnja, povlačenje ili burna reakcija.

Takvo ponašanje odrasli ponekad opisuju kao neposluh ili razmaženost, iako se iza njega može nalaziti dijete koje jednostavno nema način da riječima saopći šta mu treba.

U Taboo Showu zato govorimo i o ponašanju kao dijelu komunikacije te o tome koliko je važno pokušati razumjeti šta dijete poručuje i onda kada tu poruku još ne može izgovoriti.

Dijete zna pjesmice i brojeve, ali može li reći šta želi?

Poseban dio razgovora posvećen je situacijama koje roditelje lako mogu zbuniti.

Dijete možda zna pjesmicu napamet, broji, ponavlja rečenice iz crtanog filma ili zna riječi na stranom jeziku. Na prvi pogled može djelovati da se govor razvija odlično.

Ali može li to isto dijete riječima tražiti vodu, pozvati roditelja, pokazati šta ga boli, odgovoriti na pitanje ili nekome saopćiti šta želi?

Ponavljanje sadržaja i stvarna komunikacija nisu isto, a upravo je ta razlika jedna od tema četvrte epizode.

Šta se događa kada ekran zauzme prostor za razgovor?

Telefon je postao dio svakodnevice gotovo svake porodice.

Nekada omogućava roditelju da nahrani dijete, završi kućni posao, odgovori na poruku ili jednostavno dobije nekoliko minuta predaha. Zbog toga razgovor o ekranima ne može početi optuživanjem roditelja.

Porodice su umorne, roditelji opterećeni obavezama, a pomoć često nije nadohvat ruke.

Pitanje zato nije samo koliko je minuta dijete provelo ispred ekrana.

Važno je i šta je ekran u tom vremenu zamijenio.

Razgovor tokom hranjenja, pogled dok se dijete oblači, imenovanje stvari u šetnji, zajedničku igru, pitanje i odgovor, pokušaj djeteta da nešto pokaže i reakciju odrasle osobe.

U epizodi razgovaramo o tome zašto gledanje i ponavljanje sadržaja nije isto što i komunikacija te kako svakodnevne situacije mogu postati prilika za podsticanje govora bez posebnih metoda i dodatnog pritiska na roditelje.

Potražiti savjet ne znači postaviti dijagnozu

Možda je upravo ovo jedna od najvažnijih poruka za roditelje.

Traženje stručnog mišljenja ne znači da roditelj svom djetetu traži problem. Ne znači ni da unaprijed prihvata najteži mogući odgovor.

Ponekad znači samo da želi bolje razumjeti vlastito dijete.

Roditeljski strah od onoga što bi mogao čuti razumljiv je, ali pitanje koje otvaramo u Taboo Showu jeste može li taj strah ponekad produžiti čekanje u periodu u kojem bi djetetu podrška najviše značila.

Usporeni razvoj govora zato u ovoj epizodi ne posmatramo kroz paniku, krivicu niti poređenje s drugom djecom. Razgovaramo o tome šta roditelj može primijetiti, kada može potražiti savjet i kako svom djetetu dati više prostora za stvarnu komunikaciju.

Jer ponekad dijete još nema riječi kojima može reći šta mu treba.

Ali to ne znači da nam ništa ne govori.

Propustili ste treću epizodu četvrte sezone?

U prethodnoj epizodi Taboo Showa govorili smo o alimentaciji, pravima djeteta i pitanju šta se događa kada sudska presuda postoji, ali novac za izdržavanje djeteta ipak ne stiže.

S prof. dr. Borisom Krešićem razgovarali smo o mogućnostima naplate alimentacije, problemima s kojima se roditelji susreću kada drugi roditelj ne izvršava svoju obavezu te mogućnosti uspostavljanja alimentacionog fonda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ako ste propustili treću epizodu, možete je pogledati na YouTube kanalu RTV Slon, a potom nastaviti s četvrtom epizodom, u kojoj otvaramo pitanje koje sebi postavljaju mnogi roditelji, kada djetetu treba dati još vremena, a kada je vrijeme da prestanemo govoriti „progovorit će“ i počnemo tražiti odgovor.

Četvrtu epizodu četvrte sezone Taboo Showa gledajte u programu TV Slon i na YouTube kanalu RTV Slon, večeras od 20:00 sati.