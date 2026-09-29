Godišnjica formiranja 2. korpusa Armije RBiH: Sjećanje na borce i ratni put

2. korpus Armije RBiH formiran je prije 34 godine, 29. septembra 1992. godine, sa sjedištem u Tuzli, a godišnjica njegovog osnivanja obilježava se nizom aktivnosti posvećenih sjećanju na poginule borce i ratni put ovog korpusa.

Drugi korpus bio je jedan od sedam korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a njegova zona odgovornosti obuhvatala je veliki dio sjeveroistočne i istočne Bosne, kao i područja Posavine.

Sjedište Korpusa bilo je u Tuzli, dok je njegova zona odgovornosti obuhvatala, između ostalih, područja Banovića, Brčkog, Gračanice, Gradačca, Kalesije, Kladnja, Lukavca, Srebrenice, Srebrenika, Tuzle, Zvornika i Živinica.

Kroz 2. korpus Armije RBiH tokom ratnih godina prošao je veliki broj pripadnika, brigada i drugih jedinica.

Među njegovim pripadnicima bila su i tri nosioca Ordena heroja oslobodilačkog rata, Mehdin Hodžić, Hajrudin Mešić i Nesib Malkić. Priznanje „Zlatni ljiljan“ dobio je 301 pripadnik, dok je za još 90 boraca ovo priznanje dodijeljeno posthumno.

Obilježavanje 34. godišnjice prilika je za odavanje počasti šehidima i poginulim borcima, ali i podsjećanje na značaj koji je 2. korpus Armije RBiH imao u odbrani Bosne i Hercegovine.

Centralni događaj obilježavanja bit će svečana akademija koja će biti održana danas u 12 sati u Velikoj dvorani Bosanskog kulturnog centra u Tuzli.

Nosilac manifestacije je Savez ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona, dok je pokrovitelj Vlada Tuzlanskog kantona.