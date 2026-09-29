Novi protest ispred UKC-a Tuzla: Majke traže bolju zdravstvenu zaštitu djece

UG „Imam pravo“ organizuje protest ispred UKC-a Tuzla, koji će biti održan u srijedu, 30. septembra, od 11 do 12 sati, a na okupljanju će se majke i roditelji još jednom obratiti javnosti i nadležnima zbog problema sa kojima se susreću u ostvarivanju zdravstvene zaštite djece.

Okupljanje je najavljeno ispred UKC-a Tuzla, između Plave klinike i zgrade menadžmenta, izvan glavne kapije. Protest se održava na inicijativu neformalne grupe majki, uz podršku članova Udruženja građana „Imam pravo“.

Majke poručuju da njihovi zahtjevi nisu vezani samo za pojedinačne slučajeve i porodice, već za zdravstvenu zaštitu sve djece koja se liječe ili će im u budućnosti biti potrebne usluge zdravstvenih ustanova.

Među zahtjevima su hitno rješavanje problema nedostatka ljekara i specijalista, uključujući neuropedijatre, endokrinologe, hematologe i kardiologe, kao i brži i konkretniji odgovori roditeljima.

Majke traže i veću transparentnost i odgovornost u radu klinike, uključivanje porodica, posebno onih čija se djeca suočavaju sa teškim i rijetkim oboljenjima, kao i ulaganje u potrebnu medicinsku opremu i lijekove.

Jedan od zahtjeva odnosi se i na snažniju saradnju zdravstvenih ustanova sa udruženjima i roditeljima, uz poruku da pravovremena i kvalitetna zdravstvena zaštita djece mora biti prioritet.

„Ne borimo se samo za našu djecu, borimo se za svu djecu“, poručuju organizatori u pozivu na protest ispred UKC-a Tuzla.

Okupljanje će, prema najavi, biti održano bez obzira na vremenske prilike, odnosno i u slučaju kiše.