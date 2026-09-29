Jedan dio penzionera će dobiti penzije već u četvrtak

Septembarske penzije u RS bit će isplaćene u četvrtak, 1. oktobra, a za ovu namjenu osigurano je 187 miliona KM, saopćeno je iz Ministarstva finansija Republike Srpske.

Iz Vlade RS navode da su penzije tokom 2026. godine, nakon redovnog i vanrednog usklađivanja, povećane ukupno za deset posto u odnosu na kraj prošle godine. Vlada je u julu donijela odluku o dodatnom povećanju penzija za 3,55 posto, koje se primjenjuje od augustovske isplate.

„Odlukama Vlade RS o redovnim i vanrednim usklađivanjima penzije su u 2026. godini veće za 10 posto u odnosu na prošlu godinu, a u augustu je, s ciljem unapređenja materijalnog položaja svih korisnika penzija u RS, isplaćena jednokratna pomoć“, saopćeno je iz Vlade RS.

Nakon posljednjeg povećanja, najniža penzija za korisnike sa penzijskim stažom do 15 godina iznosi oko 361 KM, dok prosječna penzija iznosi približno 724 KM.

Povećanjem od 3,55 posto najniža penzija uvećana je za oko 12 KM, dok je prosječna penzija porasla za približno 26 KM. Penzije su prethodno početkom 2026. godine povećane za 6,45 posto, pa ukupno ovogodišnje povećanje iznosi deset posto.

Prema dostupnim podacima, prosječnu penziju ili iznos manji od prosječne prima oko 102.300 penzionera, odnosno približno trećina ukupnog broja korisnika penzijskog sistema u Republici Srpskoj.