Sjećanje na 2. korpus Armije RBiH i njegovu ulogu u odbrani BiH

Drugi korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine formiran je 29. septembra 1992. godine. Datum njegovog formiranja uvršten je među značajne datume Tuzlanskog kantona, a centralnom obilježavanju prethodilo je nekoliko manifestacija. Završeno je odavanjem počasti onima koji su svoje živote dali u odbrani Bosne i Hercegovine.

„29. septembar je uvršten u zakon o značajnim datumima i ličnostima na području Tuzlanskog kantona i samim tim dovoljno govori o njegovoj važnosti i ozbiljnosti. Mi smo imali nekoliko dana aktivnosti i manifestacija koje su bile vezane za obilježavanje godišnjice 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine i danas je završna manifestacija i polaganje cvijeća. Danas odajemo počast svim onim poginulim borcima i šehidima koji su za odbranu naše domovine i slobodu koju mi danas uživamo dali svoje živote”, kazala je Ivana Mijatović, predsjednica Skupštine TK.

Za nekadašnje pripadnike Armije RBiH godišnjica nije samo podsjećanje na ratni put, nego i obaveza da se mlađim generacijama prenese znanje o periodu u kojem je Drugi korpus nastao i ulozi koju je imao u odbrani države.

„Osnovno je da se sjetimo da je današnji dan osnovan Drugi korpus, a da nije osnovan, da se ove jedinice ukrupne, postavlja se pitanje šta bi bilo s BiH. To je broj jedan, što bi rekli. Broj dva, treba da prenesemo na našu mladost da zna šta se dešavalo prije 35 godina”, rekao je Fahrudin Hasanović, predsjednik Saveza RVI TK.

Uz čuvanje sjećanja, predstavnici kantonalnih vlasti ističu i materijalnu podršku pripadnicima boračke populacije i njihovim porodicama. U protekle tri godine, navedeno je, za stipendije djece boraca izdvojeno je oko sedam miliona KM, dok je kroz programe zapošljavanja realizovano još oko osam miliona KM.

„Mi ovdje u Tuzlanskom kantonu smo posebno pažnju posvetili svima onima koji su na bilo koji način, ili direktno, ili njihovi roditelji, ukoliko su bili pripadnici Drugog korpusa, naravno kroz rad Ministarstva za boračka pitanja, pa kada evo sumiramo te rezultate imamo priliku vidjeti da smo ove tri godine podijelili oko 7 miliona KM za preko 5000 dobitnika stipendija, za djecu onih koji su bili u korpusu“, kazao je Irfan Halilagić, premijer TK.

Nakon polaganja cvijeća i odavanja počasti na Slanoj Banji, obilježavanje 34. godišnjice formiranja 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine nastavljeno je svečanom akademijom u Bosanskom kulturnom centru u Tuzli. Centralni događaj okupio je nekadašnje pripadnike Armije RBiH, predstavnike institucija, boračkih organizacija i građane, uz program posvećen ratnom putu i značaju 2. korpusa te očuvanju kulture sjećanja.