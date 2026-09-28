Zmajevi slavili u Bukureštu: BiH savladala Rumuniju sa 4:2

Bosna i Hercegovina pobijedila je Rumuniju rezultatom 4:2 u Bukureštu u utakmici drugog kola UEFA Lige nacija, nakon vrlo efikasnog nastupa i čak tri gola u prvom poluvremenu. Susret je odigran na Nacionalnoj areni u glavnom gradu Rumunije.

Zmajevi su već u osmoj minuti imali dobru priliku kada je Haris Tabaković zaprijetio golu domaćina, ali tada nije uspio zatresti mrežu.

Ipak, samo četiri minute kasnije BiH je stigla do vodstva. Esmir Bajraktarević uputio je centaršut, a Armin Gigović pogodio za 1:0.

Odličan početak reprezentacije Bosne i Hercegovine nastavljen je u 19. minuti. Ivan Bašić izveo je korner, a Tarik Muharemović bio je najspretniji pred golom Rumunije i pogodio za 2:0.

Rumunija je smanjila prednost Zmajeva u 28. minuti. Daniel Bîrligea iskoristio je priliku domaćeg tima i pogodio za 2:1.

BiH se, međutim, nije povukla. U 40. minuti Haris Tabaković, koji je propustio priliku na početku utakmice, ovaj put je bio precizan i donio reprezentaciji Bosne i Hercegovine vodstvo od 3:1, što je bio i rezultat prvog poluvremena.

BiH nastavila pogađati i u drugom poluvremenu

Nastavak utakmice donio je još jedan pogodak Zmajeva. U 55. minuti ponovo je u centru pažnje bio Bajraktarević, koji je uputio centaršut, a Ermin Mahmić pogodio za velikih 4:1.

Tri minute kasnije Bajraktarević je i sam pokušao odličnim udarcem, ali rezultat se nije promijenio.

Rumuni su drugi pogodak postigli u 62. minuti, kada je Alexandru Cicâldău smanjio na 4:2.

Odmah nakon tog gola Sergej Barbarez napravio je dvostruku izmjenu. Esmir Bajraktarević i Ermin Mahmić napustili su teren, a ušli su Ermedin Demirović i Nermin Haskić.

Nove promjene uslijedile su u 74. minuti, kada je Harisa Tabakovića zamijenio Jovo Lukić. U završnici susreta iz igre su izašli i Sead Kolašinac i Armin Gigović, a priliku su dobili Niko Mujakić i Benjamin Tahirović. Kapitensku traku preuzeo je Ermedin Demirović.

Rumunija je u 88. minuti još jednom zatresla mrežu BiH preko Bîrligee, ali je pogodak poništen zbog ofsajda.

Bosna i Hercegovina tako je sačuvala prednost i slavila sa 4:2, upisavši važnu pobjedu na gostovanju u drugom kolu Lige nacija.

Naredni susret Zmajevi igraju 2. oktobra od 20:45 sati protiv Švedske na Bilinom polju u Zenici, u utakmici koja će imati poseban značaj jer će se Edin Džeko tada oprostiti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine.