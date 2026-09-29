OKK Sloboda Energoinvest u Mejdanu otvara sezonu protiv Orlovika

Nedžida Sprečaković

OKK Sloboda Energoinvest u subotu, 3. oktobra, odigrat će utakmicu prvog kola Prvenstva Bosne i Hercegovine, a na otvaranju nove sezone u tuzlanskom Mejdanu dočekuje ekipu Orlovika iz Žepča.

Susret je zakazan za 19 sati, a crveno-crni će pred domaćom publikom pokušati sezonu otvoriti pobjedom.

Uoči utakmice iz Slobode su pozvali navijače da dođu u Mejdan i podrže ekipu na startu prvenstva. Klub je na društvenim mrežama organizovao i nagradnu igru u okviru koje navijači mogu osvojiti dvije ulaznice za subotnji duel.

Za učešće je potrebno reagovati na objavu kluba i označiti osobu koju bi poveli na utakmicu.

Duel Sloboda Energoinvest – Orlovik bit će prvi prvenstveni izazov za tuzlanski tim u novoj sezoni, a početak utakmice zakazan je za 19 sati u Mejdanu.

pročitajte i ovo

Vijesti

Sloboda i Basket Živinice saznali protivnike u ABA 2 ligi

Sport

Sloboda poražena od Bosne 43 koša razlike i završila utrku u...

Istaknuto

Bosna odnijela pobjedu iz Tuzle, Sloboda traži preokret u revanšu

Sport

Košarkaši Slobode danas pred najvažnijim ispitom sezone

Sport

Košarkaši Slobode u Mejdanu protiv Jahorine traže važnu pobjedu u Ligi...

Istaknuto

Široki slavio protiv Slobode na otvaranju Lige 4

Vijesti

Počeli novi komunalni radovi u Tuzli, uređuju se ulice, most i korito Jale

Tuzla i TK

Otvoren kontrolni centar za nadzor javnog prijevoza u Tuzlanskom kantonu

Vijesti

Zmajevi napredovali na FIFA-inoj rang listi nakon pobjede nad Rumunijom

Tuzla i TK

Uprkos poskupljenju goriva, cijene karata u javnom prijevozu ostaju iste

Vijesti

Jedan dio penzionera će dobiti penzije već u četvrtak

Učitati više