OKK Sloboda Energoinvest u Mejdanu otvara sezonu protiv Orlovika

OKK Sloboda Energoinvest u subotu, 3. oktobra, odigrat će utakmicu prvog kola Prvenstva Bosne i Hercegovine, a na otvaranju nove sezone u tuzlanskom Mejdanu dočekuje ekipu Orlovika iz Žepča.

Susret je zakazan za 19 sati, a crveno-crni će pred domaćom publikom pokušati sezonu otvoriti pobjedom.

Uoči utakmice iz Slobode su pozvali navijače da dođu u Mejdan i podrže ekipu na startu prvenstva. Klub je na društvenim mrežama organizovao i nagradnu igru u okviru koje navijači mogu osvojiti dvije ulaznice za subotnji duel.

Za učešće je potrebno reagovati na objavu kluba i označiti osobu koju bi poveli na utakmicu.

Duel Sloboda Energoinvest – Orlovik bit će prvi prvenstveni izazov za tuzlanski tim u novoj sezoni, a početak utakmice zakazan je za 19 sati u Mejdanu.