Sloboda poražena od Bosne 43 koša razlike i završila utrku u Prvenstvu

Sarajevski tim je u dvorani Zetra ubjedljivo savladao Tuzlake rezultatom 88:45, čime je potvrdio pobjedu iz prvog susreta u Mejdanu, gdje je slavio sa 73:66.

Sloboda u revanšu nije uspjela parirati raspoloženoj Bosni, a posebno težak period za tuzlanski tim bila je treća četvrtina, u kojoj su postigli samo četiri poena.

Najefikasniji u redovima Bosne bio je Petar Kovačević sa 16 poena, Michael Young Jr. dodao je 15, dok su Haris Delalić i Jarrod West postigli po 13 poena.

Kod Slobode se izdvojio Tarik Bukva sa 12 poena, dok je Vladimir Tomašević utakmicu završio sa 11 poena.