RTV Slon - Sport - Sloboda poražena od Bosne 43 koša razlike i završila utrku u Prvenstvu Sloboda poražena od Bosne 43 koša razlike i završila utrku u Prvenstvu Adin Jusufović25.05.2026. 20:50 Košarkaši Sloboda Energoinvest poraženi su u polufinalu play-offa Prvenstva BiH nakon što su i u drugoj utakmici izgubili od ekipa Bosne.Sarajevski tim je u dvorani Zetra ubjedljivo savladao Tuzlake rezultatom 88:45, čime je potvrdio pobjedu iz prvog susreta u Mejdanu, gdje je slavio sa 73:66.Sloboda u revanšu nije uspjela parirati raspoloženoj Bosni, a posebno težak period za tuzlanski tim bila je treća četvrtina, u kojoj su postigli samo četiri poena. Najefikasniji u redovima Bosne bio je Petar Kovačević sa 16 poena, Michael Young Jr. dodao je 15, dok su Haris Delalić i Jarrod West postigli po 13 poena.Kod Slobode se izdvojio Tarik Bukva sa 12 poena, dok je Vladimir Tomašević utakmicu završio sa 11 poena.Podsjećamo, u prvom susretu koji se prije par dana igrao u Mejdanu, Bosna je trijumfovala rezultatom 73-66.U finalu, Bosna će igrati protiv Igokea koja je slavila protiv Širokog. DijelitiFacebook