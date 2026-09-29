Pojačane inspekcijske kontrole u trgovini, pod lupom i rad nedjeljom

Nedžida Sprečaković
Pojačane inspekcijske kontrole u trgovini, pod lupom i rad nedjeljom
Pojačane inspekcijske kontrole u trgovini, pod lupom i rad nedjeljom

Pojačane inspekcijske kontrole u trgovini bit će nastavljene širom Federacije Bosne i Hercegovine, a posebna pažnja bit će usmjerena na privredne subjekte kod kojih se ponavljaju kršenja propisa.

O rezultatima dosadašnjih kontrola i narednim aktivnostima razgovarali su federalni ministar trgovine Amir Hasičević, direktorica Federalne uprave za inspekcijske poslove Ivana Prvulović i glavni federalni tržišni inspektor Denis Burgić.

U fokusu nadzora bit će primjena Zakona o unutrašnjoj trgovini, posebno odredbi koje se odnose na neradnu nedjelju, ali i kontrola provođenja mjera zaključanih cijena, ograničenja marži na naftne derivate i pelet, te obaveze trgovaca da dostavljaju podatke u informacioni sistem „Usporedi cijene“.

Predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove upoznali su ministra s rezultatima kontrola provedenih tokom jula i avgusta, utvrđenim nepravilnostima i mjerama koje su poduzete.

Posebno je razgovarano o prijavama prema kojima pojedini privredni subjekti ponavljaju ista kršenja propisa. Među prijavljenim slučajevima su i prodajni objekti koji su radili nedjeljom na području istog kantona.

Nadležni žele utvrditi i na koji način su kantonalne inspekcije postupale po takvim prijavama, odnosno da li je nadzor obavljen u vrijeme prijavljenog prekršaja, šta je utvrđeno na terenu, koje su mjere izrečene i da li je naknadno provjereno poštivanje propisa.

Istaknuto je da predmete u kojima se prijave ponavljaju treba pratiti pojedinačno, kako bi svaki slučaj imao jasan ishod i kako bi se spriječilo ponavljanje istih nepravilnosti.

Pojačane inspekcijske kontrole u trgovini trebale bi biti praćene i boljom koordinacijom Federalne uprave za inspekcijske poslove s kantonalnim inspekcijskim organima, kako bi nadzor bio efikasniji i ujednačeniji na području cijele Federacije BiH.

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