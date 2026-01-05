Inspekcija podsjeća građane i firme u Tuzli na obaveze uklanjanja snijega i leda

visina snijega

Inspekcija Grada Tuzla uputila je obavijest povodom obilnih snježnih padavina i velikih količina snijega koje se zadržavaju na trotoarima, krovovima stambenih i poslovnih objekata, kao i na drugim javnim površinama. Iz inspekcije upozoravaju da trenutne vremenske neprilike povećavaju rizik za sigurnost građana te podsjećaju na obaveze propisane Odlukom o komunalnom redu.

Kako je navedeno u obavijesti Služba za inspekcijske poslove Grada Tuzla, uklanjanje snijega i leda sa javnih saobraćajnih površina, uključujući ulice i ceste, u nadležnosti je javnog komunalnog preduzeća ili pravnog odnosno fizičkog lica kojem su povjereni poslovi zimske službe. Isto važi i za staze, stepeništa i puteve na javnim zelenim površinama, za koje su zaduženi oni koji održavaju te prostore.

Inspekcija posebno naglašava odgovornost vlasnika i korisnika objekata kada je riječ o krovovima. Snijeg i led sa krovova poslovnih zgrada dužni su ukloniti privredni subjekti i druga pravna ili fizička lica koja koriste poslovne prostore, dok su za krovove stambenih zgrada odgovorni vlasnici ili korisnici stanova.

Obaveze se odnose i na trotoare, parkirališta, tržnice, sportske objekte, autobuska stajališta i slične površine. Njihovo čišćenje mora osigurati pravno lice koje tim prostorima upravlja ili se njima koristi, odnosno ono kome je povjereno njihovo održavanje. Trotoare uz zgrade dužni su čistiti vlasnici zgrada ili vlasnici i korisnici stanova i poslovnih prostora, dok su za trotoare ispred poslovnih prostora odgovorni vlasnici i korisnici tih prostora, u širini i dužini trotoara, najmanje dva metra.

U obavijesti se navodi i da su vlasnici i korisnici kioska i pokretnih uređaja obavezni uklanjati snijeg i led sa pločnika uz te objekte, dok je za taksi stajališta odgovorno udruženje taksista.

Iz Službe za inspekcijske poslove Grada Tuzle upozoravaju da su za nepoštivanje ovih obaveza predviđene kaznene odredbe, te pozivaju građane i pravna lica da postupaju odgovorno kako bi se spriječile povrede i materijalna šteta usljed snijega i leda.

