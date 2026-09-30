RK Sloboda predstavio novo pojačanje

RK Sloboda angažovala je novo pojačanje, a crveno-crni dres u nastavku sezone nosit će Adi Klopić.

Riječ je o beku koji u Tuzlu dolazi sa iskustvom igranja u više domaćih klubova. Klopić je ponikao u RK Konjuh Živinice, a tokom karijere nastupao je i za RK Bosna Visoko te RK Drina Zvornik.

Iz tuzlanskog kluba navode da Klopić može značajno doprinijeti igri na obje strane terena, kako u napadu, tako i u odbrani.

Klopić je prošao omladinske selekcije Bosne i Hercegovine, a 2023. godine dobio je i poziv u seniorsku reprezentaciju BiH.

Dolaskom Klopića RK Sloboda dodatno je ojačala igrački kadar pred nastavak takmičarskih obaveza.