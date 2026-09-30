Otvoren obnovljeni Laboratorijski kompleks Mašinskog fakulteta u Tuzli

Svečanim otvaranjem obnovljenog Laboratorijskog kompleksa Mašinskog fakulteta i Centra za energetsku tranziciju, Univerzitet u Tuzli dobio je savremene kapacitete za nastavu, istraživanje i saradnju s privredom. U obnovu i opremanje prvog obnovljenog objekta u Kampusu investirano je više od 1,5 miliona KM iz sredstava Evropske unije i Budžeta Tuzlanskog kantona, a otvorenje obnovljenog objekta upriličeno je u okviru SMART STEP Sajma energetske tranzicije 2026, u godini u kojoj Univerzitet obilježava 50 godina postojanja i rada.

Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić istaknuo je da ovaj događaj potvrđuje kontinuitet ulaganja u Kampus, za čiju je izgradnju Vlada do sada izdvojila oko 40 miliona KM. Podsjetio je da je Vlada 2022. godine izgradnju Kampusa postavila među prioritete i pokrenula izgradnju objekta za Ekonomski, Pravni, Filozofski i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.

„Ponosan sam što je Vlada koju predvodim dala odlučan podsticaj da dugogodišnja ideja Kampusa dobije svoje gradilište i vidljive rezultate. Iza naše podrške stoje konkretne aktivnosti da ovom generacijskom projektu osiguramo kontinuitet. Želimo da moderan Kampus, kvalitetna nastava i mogućnosti praktičnog rada budu svojevrstan magnet za nove generacije studenata. Da mladi iz Tuzlanskog kantona, drugih dijelova Bosne i Hercegovine i regiona prepoznaju Univerzitet u Tuzli kao mjesto na kojem vrijedi započeti studij i graditi profesionalnu budućnost“, poručio je Halilagić.

Naglasio je i da ulaganja u prostor i opremu trebaju pratiti kvalitetna nastava, istraživanja i prilike za sticanje praktičnog iskustva.

„Stvarni uspjeh ovog kompleksa mjerit ćemo studentima koji su ovdje stekli znanje, istraživanjima koja su donijela nova rješenja i kompanijama kojima smo pomogli da napreduju. Upravo ti rezultati trebaju biti najbolja pozivnica budućim studentima da izaberu Univerzitet u Tuzli“, kazao je premijer.

U okviru svečanosti ministar privrede Tuzlanskog kantona Edin Duraković i dekan Mašinskog fakulteta prof. dr. Alan Topčić potpisali su Okvirni sporazum o saradnji Ministarstva i Fakulteta. Sporazumom se saradnja usmjerava na jačanje konkurentnosti privrede, unapređenje nastavnog i naučnoistraživačkog procesa te bolje povezivanje obrazovanja s potrebama tržišta rada.

Rektor Univerziteta u Tuzli prof. dr. Amir Karić naglasio je da novi kapaciteti i institucionalna saradnja otvaraju dodatne mogućnosti za studente, istraživače i privredne subjekte.

„Našim studentima i istraživačima otvaramo prostor za primjenu znanja i razvoj novih rješenja. Želimo da privreda u Univerzitetu prepozna pouzdanog partnera, a da studenti kroz tu saradnju stiču iskustvo koje će im biti važno u budućem radu. U godini našeg velikog jubileja, ovaj kompleks predstavlja važan doprinos razvoju Univerziteta i njegovoj ulozi u zajednici“, istaknuo je Karić.

Obnova kompleksa i uspostavljanje Centra realizirani su kroz projekat „Pametna rješenja u energetskoj tranziciji proizvodnih preduzeća – SMART STEP“, ukupne vrijednosti veće od 2,3 miliona eura, u okviru Interreg programa Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora 2021–2027. Partneri su Centar za razvoj i podršku Tuzla, Vlada Tuzlanskog kantona, Brodsko-posavska županija i Sveučilište u Slavonskom Brodu.

Novi centar pružat će stručnu i tehničku podršku preduzećima u unapređenju energetske efikasnosti i energetskoj tranziciji, povezujući znanje akademske zajednice s konkretnim potrebama proizvodnje i jačanjem konkurentnosti domaće privrede.