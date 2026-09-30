Poseban oproštaj za Edina Džeku: Navijači će plišane igračke pokloniti djeci širom BiH

Edin Džeko, rekorder po broju nastupa i postignutih pogodaka za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, oprostit će se od dresa sa državnim grbom 2. oktobra na stadionu Bilino Polje u Zenici, u utakmici protiv Švedske.

Povodom njegovog oproštaja priprema se i posebna akcija u kojoj će učestvovati navijači. Planirano je da na stadion donesu plišane igračke koje će zadržati kod sebe do završetka utakmice.

Nakon posljednjeg zvižduka i tokom Džekinog počasnog kruga, kada bude pozdravljao tribinu po tribinu, navijači će sa tribine koju u tom trenutku bude pozdravljao bacati plišane igračke prema njemu.

Igračke će potom, u saradnji sa humanitarnim udruženjem Pomozi.ba, biti proslijeđene dječijim domovima širom Bosne i Hercegovine.

Organizatori su naglasili da se plišane igračke ne smiju bacati na teren tokom utakmice. One će biti bačene tek nakon utakmice, na poziv zvaničnog spikera, odnosno kada Džeko započne svoj posljednji krug po terenu Bilinog Polja.