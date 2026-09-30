Sutra počinje nova akademska godina

Nova akademska 2026/2027. godina počinje sutra, 1. oktobra, a početak nastave očekuje i studente Univerziteta u Tuzli, među kojima su i brucoši koji će prvi put sjesti u univerzitetske klupe.

Senat Univerziteta u Tuzli početkom septembra donio je odluku o kalendaru organizacije i realizacije nastave i ispita za prvi, integrirani prvi i drugi, drugi i treći ciklus studija u akademskoj 2026/2027. godini.

Univerzitet je tokom ljeta i septembra proveo tri upisna roka za prijem studenata u prvu godinu studija, a konačne rang-liste nakon posljednjeg upisnog roka objavljene su pred sam početak nove akademske godine.

Povodom početka akademske godine studentima se obratio i rektor Univerziteta u Tuzli Amir Karić, koji je posebno pozdravio brucoše i poželio im uspjeh tokom studiranja.

„Istražujte, učite, sudjelujte. Iskoristite vrijeme i prilike za sticanje novih znanja i razvijanje praktičnih vještina, za lični razvoj i napredak“, poručio je Karić studentima.

Studentima je poručio i da razvijaju međusobno poštovanje, odgovornost, akademski integritet i vjeru u vrijednost znanja i obrazovanja.

Početak akademske godine za brucoše predstavlja i period upoznavanja sa fakultetima, nastavnicima i načinom organizacije studija, dok se studenti viših godina vraćaju redovnim nastavnim obavezama.

Univerzitet u Tuzli novu akademsku godinu dočekuje i u znaku obilježavanja 50 godina postojanja i rada, a tokom godine planiran je niz aktivnosti kojima će ovaj jubilej biti obilježen.