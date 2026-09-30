U Tuzli obilježena 34. godišnjica formiranja 2. korpusa Armije RBiH

U Tuzli je jučer obilježena 34. godišnjica formiranja 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Tim povodom odata je počast poginulim braniocima i civilnim žrtvama odbrambeno-oslobodilačkog rata od 1992. do 1995. godine, a cvijeće je položeno na više spomen-obilježja.

Delegacija Grada Tuzle, predvođena gradonačelnikom Zijadom Lugavićem, zajedno sa predstavnicima boračkih i drugih organizacija, položila je cvijeće na spomen-obilježju na Slanoj Banji, u znak sjećanja na branioce koji su položili živote u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine.

Cvijeće je položeno i na spomen-obilježju ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, čime je odata počast pripadnicima MUP-a RBiH i Policijske uprave Tuzla koji su učestvovali u odbrani zemlje.

Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić istakao je da je očuvanje sjećanja na pripadnike 2. korpusa Armije RBiH i sve učesnike odbrane Bosne i Hercegovine trajna obaveza.

„Naša je dužnost da čuvamo uspomenu na njegovu časnu borbu i da svake godine obilježavamo ovaj značajni datum. To je najmanje što možemo učiniti za šehide, poginule borce, njihove porodice, ratne vojne invalide i demobilisane borce, ali i za sve one koji su dali nemjerljiv doprinos odbrani“, kazao je Lugavić.

Obilježavanje godišnjice nastavljeno je svečanom akademijom u Narodnom pozorištu Tuzla, tokom koje je ukazano na historijski značaj 2. korpusa u odbrani Bosne i Hercegovine, njenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta.

Svečanom akademijom iskazano je poštovanje prema svim pripadnicima 2. korpusa Armije BiH, kao i šehidima i poginulim braniocima čija je žrtva, kako je istaknuto, trajno ugrađena u slobodu Tuzle i Bosne i Hercegovine.