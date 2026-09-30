Porezne prijave u FBiH uskoro elektronskim putem, bez odlaska na šalter

Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine (IDDEEA BiH) i Porezna uprava Federacije BiH sutra će u Sarajevu predstaviti novu elektronsku uslugu koja građanima omogućava podnošenje poreznih prijava bez fizičkog odlaska u Poreznu upravu.

Konferencija za medije bit će održana u četvrtak, 1. oktobra 2026. godine, s početkom u 12 sati, u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu, a tema je puštanje u produkciju kvalifikovanog elektronskog potpisa (KEP) IDDEEA-e u sistem Porezne uprave FBiH.

Na konferenciji je planirano obraćanje premijera Federacije BiH Nermina Nikšića, direktora IDDEEA-e BiH Almira Badnjevića i zamjenika direktora Porezne uprave FBiH Slobodana Vukoje.

Završetkom integracije građanima Federacije BiH omogućeno je da, uz korištenje kvalifikovanog elektronskog potpisa IDDEEA-e, porezne prijave podnose elektronskim putem, bez potrebe za dolaskom u nadležnu instituciju.

Posebno je značajno što IDDEEA BiH kvalifikovani elektronski potpis građanima izdaje besplatno. Na ovaj način građanima se omogućava kompletan digitalni proces, od elektronske identifikacije i besplatnog kvalifikovanog elektronskog potpisa do podnošenja poreznih prijava.

Nova usluga predstavlja promjenu dosadašnjeg načina korištenja pojedinih usluga Porezne uprave, jer se poslovi za koje je ranije bilo potrebno dolaziti na šalter, popunjavati i potpisivati obrasce te predavati dokumentaciju u fizičkom obliku, sada mogu obavljati elektronskim putem.