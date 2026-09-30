Građani FBiH izvode i uvjerenja mogu pribaviti bez odlaska u mjesto upisa

Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova saopćilo je da su unapređenja u oblasti državljanstva i matičnih knjiga omogućila jednostavnije procedure, dostupnije usluge i manje administrativnih prepreka za građane.

Kako navode iz Ministarstva, Zakonom o državljanstvu Federacije BiH pojednostavljene su procedure za sticanje državljanstva, dok je proširen i krug osoba koje, pod propisanim uslovima, mogu ostvariti to pravo.

Unaprijeđen je i sistem matičnih evidencija, pa građani izvode iz matičnih knjiga i uvjerenja mogu pribavljati bez odlaska u mjesto u kojem su upisani. Na taj način, kako ističu iz Ministarstva, građanima se štede vrijeme i troškovi te olakšava ostvarivanje prava.

Posebna pažnja posvećuje se unapređenju matične djelatnosti i jačanju saradnje s jedinicama lokalne samouprave, koje imaju važnu ulogu u primjeni propisa i pružanju usluga građanima.

Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova navode da federalni ministar Ramo Isak podržava unapređenje saradnje, razmjenu iskustava i zajedničko djelovanje svih nivoa uključenih u poslove matičnih evidencija.

Ministarstvo svake godine 12. maja organizuje tradicionalno okupljanje matičara iz Federacije BiH, koje je prilika za razmjenu iskustava, unapređenje stručnog rada i jačanje saradnje s lokalnom samoupravom. Tom prilikom federalni ministar unutrašnjih poslova dodjeljuje priznanja matičarima koji su se posebno istakli stručnim, odgovornim i predanim radom.

Iz Ministarstva poručuju da će i u narednom periodu nastaviti raditi na unapređenju sistema, s ciljem efikasnije administracije, bolje saradnje institucija i jednostavnijeg ostvarivanja prava građana.