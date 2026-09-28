Prevencija ovisnosti u FBiH: Potpisan ugovor vrijedan 28.000 KM

Prevencija ovisnosti u FBiH bit će dodatno podržana kroz ugovor vrijedan 28.000 KM koji su zaključili Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti i Udruga „Stručni centar za prevenciju ovisnosti“.

Ugovor je potpisan s ciljem javnog predstavljanja i promocije Strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2025.–2035. godine, kao i provođenja preventivnih odgojno-obrazovnih aktivnosti predviđenih ovim dokumentom.

Iz Federalnog ministarstva obrazovanja i znanosti navode da će aktivnosti biti usmjerene na povećanje informisanosti javnosti o značaju prevencije, ali i na osnaživanje stručnjaka, roditelja, djece i mladih za primjenu efikasnijih preventivnih mjera.

Posebna pažnja bit će usmjerena na smanjenje faktora rizika i jačanje zaštitnih faktora u porodici, školi i na radnom mjestu, ali i u širem okruženju, uključujući lokalnu zajednicu, medije i životnu sredinu.

Fokus na djecu i mlade

Jedan od glavnih ciljeva Strategije jeste stvaranje sigurnijeg okruženja za odrastanje djece i mladih, kako bi mogli razvijati svoje sposobnosti i potencijale uz što manju izloženost ponašanjima koja mogu dovesti do različitih oblika ovisnosti.

Planirane aktivnosti trebale bi obuhvatiti i jačanje pozitivnih odnosa mladih s porodicom, školom, vršnjacima i lokalnom zajednicom, kao važnim faktorima u prevenciji rizičnih ponašanja.

Iz Ministarstva ističu da uspješna prevencija ovisnosti u FBiH zahtijeva zajedničko djelovanje institucija, obrazovnih ustanova, stručnjaka, porodice i lokalnih zajednica.

Takav pristup trebao bi omogućiti ranije prepoznavanje rizičnih ponašanja i pravovremeno djelovanje, posebno među djecom i mladima.

Podrškom aktivnostima iz Strategije za period do 2035. godine Federalno ministarstvo obrazovanja i znanosti nastavlja razvijati preventivne programe usmjerene na zaštitu zdravlja i dobrobiti djece i mladih.