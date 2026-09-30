Roditelji ispred UKC-a Tuzla traže trajno rješenje za nedostatak specijalista

Nedostatak specijalista u UKC-u Tuzla ponovo je okupio roditelje djece iz Tuzlanskog kantona, koji traže konkretna i trajna rješenja kako bi njihova djeca imala pravovremenu i dostupnu zdravstvenu zaštitu.

Iza riječi majki koje su se okupile ispred Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla stoje mjeseci, a kod nekih i godine borbe za zdravstvenu zaštitu njihove djece. Ovoga puta okupile su se zbog nedostatka specijalističkog kadra, tražeći sigurnost da će njihova djeca, kada im pomoć zatreba, dobiti pregled i liječenje bez dodatne neizvjesnosti.

„Mi smo samo majke. Došle smo po odgovore. Ne trebaju nam odgovori koje ćete nam slati preko portala. Mi smo ovdje, sa svojom djecom, pred vama. Danas ovdje ne stojimo kao politika. Mi smo majke, ponavljam, majke djece sa poteškoćama i djece bez poteškoća“, poručila je Naida Ključić, majka djevojčice.

Roditelji kažu da žele dostupnu zdravstvenu zaštitu, dovoljan broj specijalista i sigurnost da će njihovo dijete, kada mu pomoć zatreba, imati kome da se obrati.

„Ja se lično borim već 13 godina i nisam ni u kakvoj političkoj stranci, niti želim da budem. Moj jedini cilj je da svako dijete ima pravo na liječenje i da dobije adekvatan pregled, bilo da je riječ o operaciji, lijekovima ili nečemu drugom. Najvažnije je da više ne moramo moliti. Ne želimo više da molimo, sada zahtijevamo“, ističe Naida Ključić, majka djevojčice.

Posebnu zabrinutost roditelji iskazuju zbog neuropedijatrijske zaštite. Za njih problem nije samo pitanje termina za pregled, nego i neizvjesnost šta učiniti kada se zdravstveno stanje djeteta naglo pogorša.

„Ruke su nam svezane. Mi danas ne znamo šta da radimo ako se, recimo, desi epileptični napad. Kome da se obratimo, gdje da idemo? Samo želimo da nam neko kaže šta da radimo ako se sutra nešto desi, gdje da odemo i kome da se obratimo, kako?“, ističe Emina Kadrić, majka djevojčice.

Iz UKC-a Tuzla navode da su sa predstavnicima udruženja oboljele djece razgovarali 15. septembra, kada su dogovorene aktivnosti kojima bi dostupnost zdravstvenih usluga trebala biti poboljšana.

Menadžment UKC-a ranije je saopćio da je riječ o dugogodišnjim kadrovskim i organizacionim problemima, za čije rješavanje je potrebno vrijeme.

„Menadžment UKC-a Tuzla svjestan je problema sa kojima se djeca i njihovi roditelji suočavaju. Ti problemi nisu nastali jučer i predstavljaju posljedicu dugogodišnjih kadrovskih i organizacionih izazova“, navedeno je u saopćenju UKC-a Tuzla.

Jedan od konkretnih koraka je javni oglas za prijem pet ljekara specijalista pedijatrije na neodređeno vrijeme. Traži se po jedan ljekar za odjeljenja neurologije, neonatologije, hematologije i onkologije, gastroenterologije te nefrologije Klinike za dječije bolesti.

UKC je saopćio i da je okončana procedura internog konkursa za neuropedijatra, dok je za period do stabilizacije rada dogovorena saradnja sa Kliničkim centrom Univerziteta u Sarajevu. Kada određena dijagnostika ili terapija nije dostupna u Tuzli, djeca se, prema medicinskoj procjeni, mogu uputiti i u druge centre.

Roditelji, međutim, smatraju da je potrebno osigurati kontinuitet neuropedijatrijske zaštite u Tuzli.

„Da se pokušaju angažovati stručnjaci, neuropedijatri iz drugih centara, poput Sarajeva ili Mostara, koji bi dolazili na našu kliniku“, ističe Vahidin Nurikić, predsjednik Udruženja građana „Imam pravo“.

Za roditelje je važno da ponuđena rješenja ne ostanu samo privremena. Poručuju da njihovi zahtjevi nisu usmjereni protiv ljekara koji trenutno rade sa djecom, nego da od zdravstvenog sistema očekuju dovoljan broj stručnjaka i kontinuitet liječenja.

„Nemaju oni čega da se boje od nas. Mi smo dovoljno ranjive. Samo želimo da uspijemo u svojim ciljevima. I ovo nije samo borba za djecu sa poteškoćama. Ovdje se radi o svoj djeci Tuzlanskog kantona“, ističe Naida Ključić.

Dok UKC Tuzla najavljuje nova zapošljavanja i saradnju sa drugim kliničkim centrima, roditelji očekuju da najavljeni koraci što prije budu vidljivi i u praksi. Njihov zahtjev je da u trenutku kada je njihovom djetetu potrebna pomoć znaju gdje će je i od koga dobiti.