Firme iz Srbije preuzele zakonsku kontrolu medicinske opreme u BiH nakon suspenzije domaćih laboratorija

Institut za akreditiranje Bosne i Hercegovine našao se pod ozbiljnim kritikama nakon što je, prema navodima stručne zajednice, svojim nepostupanjem zaustavio zakonsku verifikaciju medicinskih uređaja u zemlji. Zdravstvene ustanove u Bosni i Hercegovini trenutno nemaju mogućnost da provedu zakonom obaveznu kontrolu ključne medicinske opreme, što otvara prostor za pravne i sigurnosne rizike, ali i za pitanje odgovornosti u slučaju grešaka koje bi mogle ugroziti živote pacijenata.

Verifikacioni laboratorij Verlab iz Sarajeva upozorava da je Institut za akreditiranje BiH onemogućio njihov rad, kao i rad laboratorije NORMALAB iz Banje Luke, čime je čitav zdravstveni sistem ostavljen bez ijednog akreditiranog tijela koje smije provoditi zakonsku verifikaciju medicinskih uređaja. To znači da se provjera funkcionalnosti aparata poput EKG uređaja, defibrilatora, respiratora, anestezioloških aparata i inkubatora trenutačno ne može obaviti u skladu sa zakonom, iako je ta obaveza jasno propisana.

Iz Verlaba podsjećaju da od 2015. godine bez prekida obavljaju verifikaciju medicinskih uređaja, da su svi nadzori Instituta za mjeriteljstvo BiH i samog BATA-e proteklih godina provedeni uredno i da međunarodni eksperti nisu utvrdili nikakve neusklađenosti. Uprkos tome, navode da je 30. novembra 2025. istekla njihova akreditacija jer BATA nije provela obavezno ponovno ocjenjivanje, iako su blagovremeno dostavili potpunu dokumentaciju, urgencije i tehničke zahtjeve.

Laboratorija tvrdi da je BATA, umjesto da sprovede zakonski postupak, mjesecima ulazila u postupke za koje nije nadležna, osporavajući akte Instituta za mjeriteljstvo BiH, uskraćujući pristup službenoj dokumentaciji i postupajući mimo propisa, što je već izazvalo reakciju Upravne inspekcije Ministarstva pravde BiH. Posebno problematičnim smatraju činjenicu da je direktor BATA-e formirao interno i, kako navode, nezakonito stručno tijelo koje je mijenjalo nalaze zvanične međunarodne komisije i stvorilo privid nepostojećih problema, nakon čega je donijeta odluka o neproduženju akreditacije.

Dodatnu zabrinutost izazvala je odluka da se putem Instituta za mjeriteljstvo angažuju firme iz Srbije, ovlaštene po zakonima Srbije, kako bi obavljale zakonsku verifikaciju medicinske opreme u zdravstvenim ustanovama u Bosni i Hercegovini. Verlab upozorava da se na ovaj način nadzor nad najosjetljivijom medicinskom opremom prepušta drugoj državi, što u dosadašnjoj praksi nije zabilježeno i ne postoji u uporedivim zdravstvenim sistemima. Upravo zbog toga su postavili pitanja koja smatraju ključnima za razumijevanje posljedica ovakvog modela, među kojima izdvajaju dilemu ko će potpisivati izvještaje o mjerenjima stranih laboratorija i ko će u slučaju pogreške ili povrede pacijenta snositi krivičnu odgovornost.

Verlab navodi da je radio profesionalno i nezavisno, te da nikada nije bio povezan s politikom, uz tvrdnju da se laboratorija uklanja iz sistema kako bi se otvorio prostor za tijela koja će raditi prema interesima određenih krugova. Podsjećaju i na raniji slučaj u kojem je, prema njihovim riječima, u BiH bila uvedena oprema iz Srbije koja je bila tehnički neispravna, a ipak puštena u upotrebu.

Laboratorij najavljuje da će iskoristiti sve zakonske mehanizme kako bi zaštitio institucije Bosne i Hercegovine i sigurnost pacijenata, uz poruku da se zdravstveni sistem ne smije prepustiti privatnim interesima ni institucionalnim manipulacijama koje nemaju oslonac u zakonu, te ostaje otvoreno pitanje kako će nadležne institucije odgovoriti na ove optužbe i kakve će posljedice trpjeti zdravstveni sektor.