Nova medicinska oprema u TK jača pravo na zdravlje i dostojanstvo građana

Povodom Dana ljudskih prava, istaknuto je pravo na zdravlje, fizički integritet i dostojanstvo za sve građanke i građane. Zahvaljujući podršci Evropske unije, u Tuzlanskom kantonu je uvedena nova medicinska oprema koja doprinosi poboljšanju kvaliteta zdravstvenih usluga i omogućava bolji pristup osnovnoj zdravstvenoj zaštiti.

Kako je saopćeno, ulaganje u savremenu opremu ima za cilj jačanje kapaciteta zdravstvenog sistema i unapređenje svakodnevnih prava stanovništva, u skladu s porukom kampanje „Our Everyday Rights“.

Ove aktivnosti realizovane su u okviru projekta „Individualna mjera za jačanje kapaciteta za upravljanje migracijskim tokovima u Bosni i Hercegovini“, koji finansira Evropska unija, a implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM).

Organizatori podsjećaju da je pravo na zdravlje jedno od osnovnih ljudskih prava te naglašavaju da kontinuirana ulaganja u zdravstveni sektor predstavljaju važan korak ka osiguravanju dostojanstvenog i ravnopravnog pristupa zdravstvenoj zaštiti za sve.

Više informacija dostupno je na: https://tinyurl.com/yc7jm6ee