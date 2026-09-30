Vlada TK predložila novo pravo za ratne vojne invalide

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog izmjena i dopuna Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, kojim se uvodi novo pravo za ratne vojne invalide prve grupe kojima je utvrđena potreba za pomoći i njegom drugog lica.

Riječ je o novčanoj naknadi za personalnu asistenciju, koja bi omogućila angažovanje treće osobe za svakodnevnu pomoć i njegu. Ukoliko ga Skupština TK usvoji, Zakon će se primjenjivati od 1.1.2027. godine.

„Dakle, pravo će koristiti ova kategorija, a ono se utvrđuje u novčanom iznosu. Za prvi stepen utvrđene pomoći i njege od strane drugog lica pripadniku će pripasti mjesečna naknada u iznosu od 400 konvertibilnih maraka, a za drugi stepen 300 konvertibilnih maraka. U zakonu se ovo pravo naziva personalna asistencija, a zapravo podrazumijeva pomoć trećeg lica ratnom vojnom invalidu, a ne samo člana njegove porodice. Razlog je činjenica da biološki stare i ratni vojni invalidi i članovi njihovih porodica, koji su do sada najčešće pružali tu vrstu pomoći i njege.“ kazala je Senada Dizdarević, ministrica za boračka pitanja TK.

Predloženo je uvođenje prava na personalnu asistenciju, čime bi se ovoj kategoriji omogućila dodatna podrška u svakodnevnim aktivnostima, poput odlaska ljekaru, prevoza i drugih potreba. Za realizaciju ovog prava u kantonalnom budžetu bit će potrebno planirati oko 500 hiljada konvertibilnih maraka godišnje.