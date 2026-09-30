Mobilni timovi neće koristiti nove izborne tehnologije

Mobilni timovi Tuzla na dan Općih izbora omogućit će glasanje građanima koji zbog zdravstvenog stanja ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti doći na redovna biračka mjesta. Na području grada bit će formirano devet mobilnih timova, potvrdila je predsjednica Gradske izborne komisije Tuzla Asja Kravić.

Mobilni timovi neće obilaziti samo kućne adrese građana. Glasanje na ovaj način bit će organizovano i u domovima za starije osobe, kao i u Kazneno-popravnom zavodu, odnosno ustanovama u kojima se nalaze birači koji ne mogu pristupiti redovnom biračkom mjestu.

Da bi ostvarili pravo na glasanje putem mobilnog tima, građani su se morali ranije prijaviti putem svojih mjesnih zajednica, nakon čega su njihovi podaci uneseni u aplikaciju Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Rok za prijavu bio je 10. septembar, a svim biračima koji su do tada uredno evidentirani bit će omogućeno glasanje putem mobilnog tima.

Predsjednica Gradske izborne komisije Tuzla Asja Kravić navodi da će na području grada biti angažovano devet mobilnih timova.

„Na području grada Tuzle na Općim izborima imat ćemo devet mobilnih timova putem kojih će glasati naši građani koji nisu u mogućnosti izaći na redovna biračka mjesta“, kazala je Kravić.

Za razliku od redovnih biračkih mjesta, nove izborne tehnologije neće se koristiti prilikom glasanja putem mobilnih timova. Razlog su tehnički uslovi potrebni za rad uređaja na velikom broju različitih lokacija.

„Tehnologije neće biti korištene u mobilnim timovima zato što nije moguće skenere nositi na sve te lokacije i obezbijediti struju i internet. Oni će glasati na način kao što su glasali i ranijih godina“, pojasnila je Kravić.

Mobilni timovi Tuzla tako će omogućiti ostvarivanje biračkog prava osobama koje zbog svog zdravstvenog stanja, boravka u ustanovama ili drugih okolnosti ne mogu lično doći na svoje redovno biračko mjesto.