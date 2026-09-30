Vlada TK usvojila nove mjere za borbu protiv nasilja u porodici

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Program mjera za prevenciju i borbu protiv nasilja u porodici i nasilja prema ženama za period 2026–2027. godina.

U fokusu programa bit će kontinuirana edukacija o primjeni zakona, formiranje lokalnih multisektorskih timova te izrada gradskih i općinskih protokola o postupanju u slučajevima nasilja. Nakon što Vlada Federacije BiH usvoji okvirni protokol, lokalni protokoli trebali bi biti izrađeni za svih 13 lokalnih zajednica u Tuzlanskom kantonu.

Program predviđa i jačanje kapaciteta institucija koje provode zakon, kao i tretmane za počinitelje nasilja. Iz resornog ministarstva navode da je u odnosu na prethodni period zabilježen veći broj prijava i izrečenih hitnih zaštitnih mjera, što ne mora značiti povećanje broja slučajeva nasilja, nego veću spremnost žrtava da nasilje prijave i efikasnije evidentiranje takvih slučajeva.

„Jedan od fokusa ovog programa, možda i jedan od prioritetnih, trebao bi biti pružanje pomoći i realizacija tretmana za počinitelje nasilja. S obzirom na to da je u izvještaju za 2025. godinu zabilježen povećan broj izrečenih zaštitnih mjera, institucije koje rade na njihovoj realizaciji u velikoj su mjeri opterećene njihovim provođenjem. S tim u vezi, program također predviđa kontinuirano unapređenje kapaciteta svih institucija koje rade na provedbi ovog zakona.“ navodi Emira Hodžić, stručna savjetnica u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak TK.