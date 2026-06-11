/VIDEO/ Ministar Adnan Delić zatražio pojačane inspekcijske nadzore na gradilištima

Zaštita na radu ponovo je u fokusu javnosti, ali i institucija, nakon što su u Živinicama u samo tri dana smrtno stradala dva radnika na građevini. Nakon sve češćih nesreća na gradilištima, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić zatražio je pojačane i ciljane inspekcijske nadzore širom Federacije BiH. Kako je naveo, nadležni trebaju izvršiti detaljan nadzor nad primjenom mjera zaštite na radu, korištenjem zaštitne opreme i poštivanjem zakonskih obaveza poslodavaca.

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Ova reakcija uslijedila je nakon dvije tragedije koje su se ove sedmice dogodile u Živinicama. Prva nesreća zabilježena je 8. juna 2026. godine, kada je radnik smrtno stradao na gradilištu, dok je novi slučaj sa smrtnim ishodom prijavljen jučer oko 10:20 sati, kada je Policijskoj stanici Živinice prijavljeno da je jedna osoba pala sa visine, sa objekta u izgradnji.

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Na mjesto događaja izašla je policija, a dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice konstatovao je smrt muške osobe, zaposlenika firme koja je izvodila radove na objektu. O svemu je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, koji će rukovoditi uviđajem. Uviđaj obavljaju istražitelji OKP PU Živinice, inspektori zaštite na radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK i stručno lice.

Dva slučaja za tri dana

Istraga će utvrditi tačne okolnosti pod kojima su se dogodile ove nesreće, ali činjenica da su u samo tri dana na području Živinica smrtno stradala dva radnika na građevini otvorila je ozbiljna pitanja o sigurnosti radnika, kontroli gradilišta i poštivanju propisa iz oblasti zaštite na radu.

Građevinarstvo spada među djelatnosti sa povećanim rizikom, posebno kada se radovi izvode na visini, uz upotrebu skela, mašina, električnih instalacija i druge opreme. Propisi nalažu obaveznu procjenu rizika, osposobljavanje radnika za siguran rad, korištenje zaštitne opreme, redovne kontrole sredstava za rad i nadzor nad provođenjem mjera zaštite.

Prema Zakonu o zaštiti na radu Federacije BiH, poslodavac je dužan radnicima osigurati sigurne uslove za rad, izvršiti procjenu rizika, obučiti ih za siguran rad i obezbijediti odgovarajuću opremu lične zaštite.

Rad na visini nosi najveći rizik

Propusti u zaštiti na radu najčešće se odnose na nedovoljnu obučenost radnika, izostanak jasnih procedura, neprovođenje procjene rizika, nekorištenje zaštitne opreme ili nedovoljnu kontrolu njene upotrebe.

Posebno su rizični radovi na visini, gdje i jedan propust može imati najteže posljedice. Zbog toga zaštita na radu ne može biti samo formalnost u dokumentaciji, nego stalna obaveza poslodavaca, nadzornih lica i svih koji učestvuju u organizaciji rada na gradilištu.

Prema Izvještaju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK za 2025. godinu, inspekcije rada, zaštite na radu i socijalne zaštite izvršile su 3.577 inspekcijskih pregleda. Evidentirano je 108 prijava povreda na radu, od čega 99 težih, četiri lakše i jedna povreda sa smrtnim ishodom. Inspektori su izdali 519 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 557.402 KM.

Posljednje tragedije u Živinicama još jednom upozoravaju da zaštita na radu mora biti pitanje života radnika, a ne administrativna obaveza koja se preispituje tek nakon nesreća.