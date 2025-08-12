TOPLOTNI TALAS: Obaveza poslodavaca, inspekcije najavile pojačan nadzor

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike saopćilo je da su preporuke poslodavcima, donesene zbog ekstremno visokih temperatura, obaveza poslodavaca, te da će inspekcijski organi provoditi pojačan nadzor nad njihovim poštivanjem.

U skladu sa članom 9. stav 5. Zakona o zaštiti na radu, poslodavci su obavezni provesti posebne mjere zaštite kako bi se spriječile štetne posljedice po zdravlje radnika. Među ključnim mjerama ističe se prekid rada na otvorenom u periodu od 11 do 17 sati, te nastavak poslova nakon tog vremena. Ukoliko to nije moguće, preporučuje se pomjeranje početka radnog vremena na šest sati ujutro.

Posebna pažnja treba biti usmjerena na radnike koji rade na mjestima sa povećanim rizikom, onima koji su izloženi štetnim uticajima mikroklime, hemijskim, fizičkim i biološkim faktorima, te drugim opasnostima koje se mogu javiti u radnom procesu.

Preporuke poslodavcima uključuju i odobravanje godišnjeg odmora ili odsustva radnicima sa hroničnim oboljenjima tokom perioda ekstremne vrućine, prilagođavanje radnog vremena vremenskim prilikama, te omogućavanje adekvatnog odijevanja zaposlenih, uključujući i službene događaje u institucijama.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić naglasio je da zdravlje i sigurnost radnika moraju biti prioritet.

– Ove preporuke nisu samo savjetodavne, one su zakonska obaveza, a nadležne inspekcije će provoditi pojačane kontrole – poručio je Delić.

S obzirom na najavljene visoke temperature i pojačan nadzor, preporuke poslodavcima sada imaju težinu zakonskog imperativa, čije nepoštivanje može dovesti do sankcija.

Poreski dugovi u Federaciji BiH: Rudnici, javna preduzeća i ustanove među najvećim dužnicima