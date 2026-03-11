Delić: Pred zastupnicima zakoni koji direktno utiču na svakodnevni život građana

Na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, koja se održava danas i sutra, zastupnici će razmatrati više zakonskih prijedloga iz oblasti tržišta rada i socijalne zaštite.

Na dnevnom redu su Prijedlog zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba u Federaciji BiH, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca u FBiH, kao i izmjene i dopune Zakona o jedinstvenim načelima i okviru materijalne podrške osobama sa invaliditetom te izmjene i dopune Zakona o hraniteljstvu u Federaciji BiH.

Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručio je da se pred zastupnicima nalaze zakoni koji se direktno odnose na svakodnevni život građana, od osoba koje traže posao do porodica koje brinu o djeci bez roditeljskog staranja.

„Pred zastupnicima su, zakoni koji direktno utiču na svakodnevni život ljudi, od onih koji traže posao, preko poslodavaca koji trebaju radnu snagu, do hraniteljskih porodica koje brinu o djeci bez roditeljskog staranja i osoba, posebno djece s invaliditetom koja moraju imati stabilan i pravedan sistem podrške“, naveo je Delić u objavi.

Dodao je da su dva zakona iz oblasti tržišta rada usmjerena na stvaranje efikasnijeg sistema zapošljavanja, dok se preostala dva odnose na unapređenje sistema socijalne zaštite.

„Ova dva zakona iz oblasti tržišta rada put su za efikasnije tržište rada, dok druga dva podrazumijevaju pravedniji sistem socijalne zaštite, a svi zajedno jesu zakonski okvir koji odgovara stvarnim potrebama društva“, istakao je federalni ministar rada i socijalne politike.

Zakonski prijedlozi bit će razmatrani tokom dvodnevnog zasjedanja Zastupničkog doma Parlamenta FBiH.