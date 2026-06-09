Sigurne kuće u FBiH prvi put dobijaju jedinstvene minimalne standarde rada

Sigurne kuće u FBiH prvi put dobijaju jedinstveno uređene minimalne standarde rada, nakon što je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić donio novi pravilnik kojim se uređuju uslovi, kvalitet i način pružanja usluga u sigurnim kućama na području Federacije BiH.

Riječ je o Pravilniku o minimalnim standardima, postupku ocjene ispunjenosti i reviziji ispunjenosti minimalnih standarda za rad sigurnih kuća u Federaciji BiH, koji je donesen na osnovu Zakona o zaštiti od nasilja u porodici i nasilja prema ženama u Federaciji BiH.

Cilj pravilnika je osigurati jednak nivo zaštite, podrške i sigurnosti za sve žrtve nasilja koje koriste usluge sigurnih kuća, bez obzira na to u kojem dijelu Federacije BiH se nalaze.

Novim pravilnikom definisani su minimalni organizacioni, kadrovski, prostorni, tehnički, sigurnosni i programski standardi koje pružaoci usluga moraju ispunjavati kako bi se osigurao zakonit, siguran i kvalitetan rad sigurnih kuća.

Propisani su i postupci ocjene ispunjenosti standarda, kao i revizije njihovog provođenja, čime se uvodi sistem kontinuiranog praćenja kvaliteta usluga koje se pružaju žrtvama nasilja.

Ministar Delić izjavio je da sigurne kuće predstavljaju jednu od najvažnijih karika u sistemu zaštite žrtava nasilja, te da je obaveza institucija da svakoj osobi koja traži zaštitu osiguraju sigurno okruženje, stručnu podršku i dostojanstven tretman.

Prema njegovim riječima, pravilnikom se uspostavljaju jasni standardi kvaliteta i odgovornosti, s ciljem dodatnog unapređenja sistema zaštite žrtava nasilja u Federaciji BiH.

Iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike navode da se paralelno privodi kraju i donošenje pravilnika kojim će biti uređeni minimalni standardi za rad SOS telefona za žrtve nasilja.

Time se nastavlja uspostavljanje jedinstvenog sistema podrške i zaštite, nakon što su prošlog mjeseca potpisani ugovori sa sigurnim kućama u Federaciji BiH u ukupnoj vrijednosti od milion KM za podršku njihovom radu i pružanju usluga ženama i djeci koji su preživjeli nasilje.

Dodatnih 100.000 KM osigurano je za rad SOS telefona, čime je, kako navode iz Ministarstva, osigurana kontinuirana podrška ključnim servisima zaštite i pomoći žrtvama nasilja u Federaciji BiH.

Pravilnik će stupiti na snagu danom objavljivanja u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine.