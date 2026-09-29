Pojačane kontrole trgovaca u FBiH, fokus na neradnu nedjelju

Federalne inspekcije pojačat će kontrole u oblasti trgovine, posebno kada je riječ o poštivanju neradne nedjelje, ograničenju marži i provođenju mjera koje bi trebale zaštititi potrošače od neopravdanog rasta cijena.

O rezultatima dosadašnjih kontrola i narednim koracima razgovarali su federalni ministar trgovine Amir Hasičević, direktorica Federalne uprave za inspekcijske poslove Ivana Prvulović i glavni federalni tržišni inspektor Denis Burgić.

Posebna pažnja bit će usmjerena na primjenu Zakona o unutrašnjoj trgovini, uključujući odredbe koje se odnose na neradnu nedjelju, kao i na provođenje mjera „zaključanih cijena“, ograničenja marži na naftne derivate i pelet te obavezu trgovaca da dostavljaju podatke u informacioni sistem „Usporedi cijene“.

Predstavnici Federalne uprave za inspekcijske poslove predstavili su podatke o kontrolama provedenim tokom jula i augusta, utvrđenim nepravilnostima i mjerama koje su poduzete.

Jedna od tema bili su i privredni subjekti kod kojih se kršenja propisa ponavljaju, uključujući slučajeve rada prodajnih objekata nedjeljom. Dogovoreno je da se takvi predmeti detaljnije prate, posebno kada se prijave prosljeđuju kantonalnim inspekcijama.

„Propisi nisu preporuka, već obaveza i moraju se jednako primjenjivati na sve. Tamo gdje se utvrde nepravilnosti očekujemo postupanje nadležnih inspekcijskih organa, a posebno odlučan odgovor u slučajevima kada isti subjekti ponavljaju prekršaje“, poručio je Hasičević.

Na sastanku je istaknuto da pojačane kontrole ne bi trebale imati isključivo cilj kažnjavanja trgovaca, već i uspostavljanje jednakih uslova poslovanja i zaštitu potrošača.

Direktorica FUZIP-a Ivana Prvulović naglasila je da inspekcijski organi ne mogu uticati na samu inflaciju niti određivati tržišne cijene, ali mogu kontrolisati poštuju li se propisana ograničenja.

„Kada rast cijena značajno opterećuje kućne budžete, posebno je važno spriječiti da se postojeći tržišni i inflatorni pritisci dodatno uvećavaju neopravdanim povećanjem marži“, kazala je Prvulović.

Dogovoreno je intenziviranje saradnje Federalnog ministarstva trgovine i FUZIP-a, nastavak ciljanih kontrola na terenu i redovna razmjena podataka o prekršajima i mjerama koje su poduzete. Posebno će biti praćeni slučajevi u kojima se nepravilnosti ponavljaju ili u kojima postoji zastoj u postupanju nadležnih inspekcija.