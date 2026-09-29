U Vukovijama Donjim počela sanacija lokalnog puta

Za radove na dionici dugoj 290 metara izdvojeno je 106.547,45 KM.

Na području Mjesne zajednice Vukovije Donje 29. septembra 2026. godine počela je sanacija i rehabilitacija lokalnog puta od džamije do mezarja.

Uvođenju izvođača u posao prisustvovali su načelnik Općine Kalesija Nermin Mujkanović, direktor JU Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona Zijad Omerčić i predsjednik Mjesne zajednice Vukovije Donje Nedžad Imamović.

Radovi obuhvataju dionicu u dužini od 290 metara, a ukupna vrijednost projekta iznosi 106.547,45 KM. Projekt se realizuje u saradnji sa Direkcijom regionalnih cesta Tuzlanskog kantona.

U prethodnom periodu na istoj dionici izgrađen je potporni zid i riješena odvodnja površinskih voda, što je koštalo 32.420,70 KM. Ta sredstva osigurala je Općina Kalesija, uz finansijski doprinos mještana.