Završena sanacija puta u naselju Mahmutovići u Tuzli

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle okončala je radove na sanaciji i asfaltiranju dijela puta u naselju Mahmutovići, u Mjesnoj zajednici Dobrnja.

Radovi su izvedeni u dužini od 160 metara, a ukupna vrijednost projekta iznosi 28.395,90 KM. Projekat je realizovan kroz zajedničko sufinansiranje Grada Tuzle i Mjesne zajednice Dobrnja.

Iz Gradske uprave zahvalili su građanima ovog naselja na podršci i saradnji tokom realizacije projekta koji će značajno unaprijediti putnu infrastrukturu i doprinijeti razvoju lokalne zajednice.