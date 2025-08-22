Završena sanacija puta u naselju Mahmutovići u Tuzli

Ali Huremović
Završena sanacija puta u naselju Mahmutovići u Tuzli

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica Grada Tuzle okončala je radove na sanaciji i asfaltiranju dijela puta u naselju Mahmutovići, u Mjesnoj zajednici Dobrnja.

Radovi su izvedeni u dužini od 160 metara, a ukupna vrijednost projekta iznosi 28.395,90 KM. Projekat je realizovan kroz zajedničko sufinansiranje Grada Tuzle i Mjesne zajednice Dobrnja.

Iz Gradske uprave zahvalili su građanima ovog naselja na podršci i saradnji tokom realizacije projekta koji će značajno unaprijediti putnu infrastrukturu i doprinijeti razvoju lokalne zajednice.

pročitajte i ovo

Vijesti

Granična policija BiH uhapsila 11 osoba po potjernicama Interpola i sudova

Istaknuto

Održan sastanak Federalne agencije i Općinskog suda Sarajevo o jačanju saradnje

Vijesti

Građane BiH od oktobra očekuje novi sistem kontrole pri ulasku u EU

Vijesti

Promjene u cijenama nafte

Vijesti

Ekshumirani posmrtni ostaci na lokalitetu Jelovački Potok u Vlasenici

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]