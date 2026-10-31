Na Gradskom groblju Drežnik u Tuzli počela sadnja 205 stabala

Na Gradskom groblju Drežnik u Tuzli počela je sadnja 205 stabala, u okviru radova na vanjskom uređenju ovog kompleksa. Sadnja je predviđena projektnom dokumentacijom, a cilj je hortikulturno uređenje prostora i stvaranje ugodnijeg ambijenta za građane.

Radove je obišao gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić, koji je istakao značaj daljnjeg uređenja groblja i unapređenja komunalnih usluga u gradu.

„U okviru vanjskog uređenja Gradskog groblja ‘Drežnik’ započeli smo sadnju 205 stabala kako bismo oplemenili ovu lokaciju u skladu s projektom. Drago mi je što smo, na zahtjev velikog broja građana, uspjeli pronaći i urediti lokaciju te Gradsko groblje ‘Drežnik’ staviti na raspolaganje građanima“, izjavio je Lugavić.

Gradonačelnik je naglasio da je time omogućeno obavljanje djelatnosti iz izvorne nadležnosti Grada Tuzle, koja se realizuje putem Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“.

Sadnja stabala dio je planiranog vanjskog uređenja, koje obuhvata i nastavak radova na uređenju površina unutar kompleksa.

Iz Grada Tuzle navode da će se ovim aktivnostima unaprijediti izgled Gradskog groblja Drežnik te osigurati kvalitetniji uslovi za njegovo korištenje i održavanje.