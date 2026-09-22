Centralno gradsko groblje Drežnik stavljeno je u funkciju, čime je Tuzla nakon višegodišnjeg problema s nedostatkom prostora za nove ukope dobila novo gradsko groblje namijenjeno građanima svih konfesija, kao i ateistima i agnosticima.

Puštanju groblja u funkciju prethodili su završni radovi na uređenju prostora, kao i usvajanje cjenovnika pogrebnih usluga i naknada za grobna mjesta. RTV Slon ranije je izvještavao o pripremama za početak rada groblja, koje će preuzeti značajan dio budućih ukopa na području Tuzle.

Centralno gradsko groblje Drežnik povjereno je na upravljanje, korištenje i održavanje JKP „Komemorativni centar“ Tuzla, dok je vlasnik zemljišta i prateće infrastrukture Grad Tuzla.

Poznate cijene na groblju Drežnik

Prema cjenovniku na koji je Gradsko vijeće Tuzla dalo saglasnost, dženaza ili sahrana na groblju Drežnik koštat će 1.310 KM bez PDV-a, odnosno 1.532,70 KM sa PDV-om.

U tu cijenu uključen je osnovni sanduk, odnosno tabut, čija je cijena 300 KM, dok troškovi vjerskog obreda nisu uračunati.

Naknada za jedno grobno mjesto iznosi 400 KM, a isti iznos plaća se i za rezervaciju grobnog mjesta. Ukoliko je mjesto ranije rezervisano i plaćeno, naknada se prilikom ukopa neće ponovo naplaćivati. Godišnje održavanje zauzetog grobnog mjesta iznosi 30 KM.

Stavljanjem Centralnog gradskog groblja Drežnik u funkciju mijenja se i način ukopa na Gradskom groblju Trnovac. Novi ukopi na Trnovcu više neće biti mogući, osim u slučajevima kada porodice već imaju ranije zakupljene parcele.

Direktor JKP „Komemorativni centar“ Tuzla Faruk Latifagić ranije je za RTV Slon govorio o intenzivnim pripremama i uređenju velikog prostora na Drežniku, dok je Gradsko vijeće Tuzla, uz usvajanje cijena, predložilo da se u Budžetu Grada Tuzle za 2027. godinu planira 200.000 KM za Komemorativni centar kako bi se zadržala finansijska stabilnost preduzeća i utvrđene cijene pogrebnih usluga.