Gradsko groblje Drežnik: SDP traži povlačenje prijedloga pravilnika o cijenama

Gradsko groblje Drežnik u Tuzli tema je prijedloga koji je Klub vijećnika SDP-a BiH u Gradskom vijeću Tuzla uputio gradonačelniku Tuzle, Kolegiju Gradskog vijeća, direktoru i Nadzornom odboru JKP “Komemorativni centar” d.o.o. Tuzla.

Iz Kluba vijećnika SDP-a zatraženo je povlačenje prijedloga odluka koje se odnose na davanje prethodne saglasnosti Nadzornom odboru JKP “Komemorativni centar” na pravilnike o naknadama za zauzimanje, rezervaciju i održavanje grobnih mjesta, kao i na formiranje cijena za Gradsko groblje Drežnik.

Kako je navedeno u dopisu, vijećnici SDP-a smatraju da predloženi materijali ne bi trebali biti razmatrani u postojećem obliku, te predlažu da se vrate Nadzornom odboru na ponovno razmatranje. Kao razlog navode neslaganje sa predloženim iznosima pojedinih cijena i naknada, za koje smatraju da su nerealno visoke, kao i sa načinom njihovog obračuna.

Gradsko groblje Drežnik i predložene naknade

Iz SDP-a ističu da bi, prema njihovom mišljenju, naknade za zauzimanje i rezervaciju grobnog mjesta trebale biti znatno niže, pa čak i do 40 posto u odnosu na predložene iznose.

U dopisu se naglašava da je upravljanje grobljima komunalna djelatnost od posebnog javnog interesa, te da je potrebno voditi računa o socijalno-ekonomskom položaju građana. Posebno je istaknuto da je Gradsko groblje Drežnik izgrađeno sredstvima iz Budžeta Grada Tuzla i na zemljištu koje su Vlada Federacije BiH, odnosno JP Elektroprivreda BiH, bez naknade dodijelili Gradu Tuzla za ovu namjenu.

Klub vijećnika SDP-a predlaže da Nadzorni odbor JKP “Komemorativni centar”, u saradnji sa nadležnom službom, pripremi nove, korigovane prijedloge pravilnika i dostavi ih do početka naredne sjednice Gradskog vijeća Tuzla, koja je zakazana za 2. juli 2026. godine.

Dopis je potpisao predsjednik Kluba vijećnika SDP-a BiH u Gradskom vijeću Tuzla dr. Zlatan Mehmedović.