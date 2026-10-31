Isplata penzija u FBiH počinje 5. novembra: Poznati iznosi i broj korisnika

Isplata penzija u FBiH za oktobar počet će u četvrtak, 5. novembra, a novac će putem Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine dobiti 474.304 penzionera. Za ovu namjenu osigurano je približno 374,8 miliona KM.

Prema podacima Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, iznosi penzija razlikuju se u zavisnosti od datuma ostvarivanja prava, dužine penzijskog staža i kategorije korisnika.

Za penzionere koji su pravo na penziju ostvarili do 1. januara 2026. godine najniža penzija iznosi 692,23 KM, zagarantovana 826,14 KM, dok najviša penzija iznosi 3.461,14 KM.

Prosječna samostalna penzija za oktobar iznosi 886,33 KM.

Kolike su najniže penzije prema godinama staža?

Za korisnike koji su pravo na penziju ostvarili nakon 1. januara 2026. godine primjenjuje se drugačiji način obračuna najnižih penzija, prema dužini ostvarenog penzijskog staža.

Osnovica za obračun iznosi 752,03 KM, a najniža penzija za manje od 20 godina staža iznosi 451,22 KM.

Penzioneri sa 20 do manje od 25 godina staža imaju pravo na najnižu penziju od 488,82 KM, dok za one sa 25 do manje od 30 godina staža taj iznos iznosi 526,42 KM.

Za 30 do manje od 35 godina staža najniža penzija iznosi 564,02 KM, a za 35 do manje od 40 godina staža 639,23 KM.

Korisnicima sa 40 ili više godina penzijskog staža pripada najniža penzija od 714,43 KM.

Iznosi invalidskih, porodičnih i zagarantovanih penzija

Najniža invalidska i porodična penzija, ostvarena iza aktivnog osiguranika prema propisima koji se primjenjuju od početka 2026. godine, iznosi 676,83 KM.

Za korisnike koji su nakon 1. januara 2026. godine ostvarili pravo na penziju na osnovu 40 ili više godina staža osiguranja, zagarantovana penzija iznosi 874,62 KM.

Najniža penzija za korisnike koji prava ostvaruju prema posebnim propisima, uključujući boračke kategorije, dobitnike ratnih priznanja i članove njihovih porodica, iznosi 692,23 KM.

Isplata penzija u FBiH za oktobar bit će provedena u skladu sa Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju Federacije Bosne i Hercegovine.