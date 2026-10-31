FK Sloboda danas gostuje u Gračanici: Crveno-crni protiv Bratstva

FK Sloboda danas gostuje kod NK Bratstvo u Gračanici, u okviru 12. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmica na Gradskom stadionu Luke počinje u 13:30 sati, a Tuzlaci će pokušati nastaviti uspješan niz nakon pobjede u prethodnom prvenstvenom kolu.

Sloboda u ovaj susret ulazi nakon što je prošlog vikenda na Tušnju savladala Stupčanicu iz Olova rezultatom 1:0. Tom pobjedom tuzlanski tim stigao je do 21 boda i zadržao treće mjesto na prvenstvenoj tabeli.

U dosadašnjih 11 kola crveno-crni su ostvarili šest pobjeda, tri remija i dva poraza, uz 18 postignutih i osam primljenih pogodaka.

Domaće Bratstvo trenutno zauzima devetu poziciju sa 13 osvojenih bodova, nakon tri pobjede, četiri remija i četiri poraza. Ekipa iz Gračanice u prethodnom kolu poražena je na gostovanju kod GOŠK-a u Gabeli rezultatom 2:0.

FK Sloboda želi ostati u vrhu prvenstvene tabele

Tuzlanski tim u Gračanicu dolazi sa osam bodova prednosti u odnosu na domaćina, a eventualna pobjeda omogućila bi mu da zadrži priključak za ekipama koje se nalaze na prve dvije pozicije.

Lider prvenstva je Posušje sa 29 bodova, dok drugoplasirani Travnik ima 25. Sloboda je treća sa 21 bodom, ispred Stupčanice i GOŠK-a koji imaju po 20 bodova.

Posljednji prvenstveni susret Slobode i Bratstva na stadionu Luke završen je rezultatom 1:1, dok su Tuzlaci u prethodnoj sezoni na Tušnju slavili minimalnu pobjedu od 1:0.

Današnji duel u Gračanici jedan je od susreta 12. kola WWIN Prve lige FBiH, a početak je zakazan za 13:30 sati.