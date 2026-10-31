Tuzla servis: Dva naselja bez vodosnabdijevanja

TUZLA SERVIS 31.10.2026.

*** VODOVOD – Naselja Vasići i Gornji Čaklovići bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Ostala naselja na području Grada Tuzla imaju uredno vodosnabdijevanje.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirano je šest krivičnih djela, dogodilo se šesnaest saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 257 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je sedam intervencija.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je 9 beba, dvije djevojčice i sedam dječaka. U privatnom porodilištu Plava Medical Group podaci nisu dostupni.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije na području Tuzle.