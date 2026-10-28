Tuzla servis: Određeni dijelovi grada bez vode

Tuzla servis, servisne informacije za srijedu, 28. oktobar 2026. godine:

*** VODOVOD – Dio naselja Dobrnja bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja u Tuzli.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je dva puta, evidentirano je sedam krivičnih djela, dogodilo se pet saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 218 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je tri intervencije.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, šest djevojčica i jedan dječak. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođen je jedan dječak.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije na području Tuzle.