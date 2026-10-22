Tuzla servis: Jedno naselje bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu

*** VODOVOD – Dio naselja Vasići bez vodosnabdijevanja zbog kvara na cjevovodu. Sanacija kvara očekuje se u toku dana. Uredno je vodosnabdijevanje ostalih gradskih i prigradskih naselja.

*** MUP TK – Javni red i mir narušen je jednom, evidentirana su četiri krivična djela, dogodilo se 16 saobraćajnih nezgoda.

*** HITNA POMOĆ – U protekla 24 sata pruženo je 280 zdravstvenih usluga.

*** VATROGASCI – Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla u protekla 24 sata imala je devet intervencija.

*** PORODILIŠTE – U porodilištu UKC-a Tuzla rođeno je sedam beba, četiri dječaka i tri djevojčice. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su dvije djevojčice.

*** JKP KOMUNALAC – Odvoz smeća odvija se prema utvrđenom rasporedu.

*** OPERATIVNI CENTAR CIVILNE ZAŠTITE TUZLA – U toku 24 sata nije bilo intervencija u oblasti zaštite ljudi, ljudskih dobara i sredstava.

*** TRANSFUZIOLOGIJA – Akciji dobrovoljnog darivanja krvi možete se odazvati svaki radni dan u Poliklinici za transfuziologiju JZU UKC Tuzla od 8 do 15 sati.

*** CENTRALNO GRIJANJE TUZLA – Uredna isporuka toplinske energije na području Tuzle.